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    «Зенитовские бразильцы и Промес играют без сердца, их волнуют только деньги». Петржела – о легионерах РПЛ

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об игре легионеров в РПЛ.

    «Бразильцы «Зенита» остаются в России только из-за денег, они бы так не играли в вашей стране. Лучше играть в Европе за меньшие деньги, чем в России, конечно. Они и Квинси Промес играют без сердца, им все равно на все, их волнуют только деньги. Допустим, если бы у «Зенита» не было столько денег, ни один из нынешних легионеров за них не играл бы.

    В Чехии у самых лучших футболистов зарплата 500 тысяч крон в месяц (около 21 тысячи евро – прим. «Бомбардира»). Вот и делайте выводы. А играют они очень хорошо, почти как легионеры топ-уровня в РПЛ», – сказал Петржела.

    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» отстает на 6 очков.
    • Промес со «Спартаком» взял все российские трофеи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +38

      BoevStas1 10 минут назад

      Промес с душой играет,это видно.

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      Рейтинг: +17501

      ilichkadr 33 минуты назад

      Ой, дурак................

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      Рейтинг: +3407

      Ziklop 43 минуты назад

      Ты в казино всем сердцем играл.

      0
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      Рейтинг: +6162

      maior-60 1 час назад

      "Сердечный" ты наш "бессребреник", еле от кормушки за уши оторвали.

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      Рейтинг: +27

      Diminio 2 часа назад

      Петя видно брат Орлова

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16839

      Barmaleushka 2 часа назад

      А ты блин бесплатно был готов тренировать ? Или приехал в Россию футбол поднимать , на голом энтузиазме ?

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