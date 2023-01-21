«Зенитовские бразильцы и Промес играют без сердца, их волнуют только деньги». Петржела – о легионерах РПЛ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об игре легионеров в РПЛ.

«Бразильцы «Зенита» остаются в России только из-за денег, они бы так не играли в вашей стране. Лучше играть в Европе за меньшие деньги, чем в России, конечно. Они и Квинси Промес играют без сердца, им все равно на все, их волнуют только деньги. Допустим, если бы у «Зенита» не было столько денег, ни один из нынешних легионеров за них не играл бы.

В Чехии у самых лучших футболистов зарплата 500 тысяч крон в месяц (около 21 тысячи евро – прим. «Бомбардира»). Вот и делайте выводы. А играют они очень хорошо, почти как легионеры топ-уровня в РПЛ», – сказал Петржела.

«Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

«Спартак» отстает на 6 очков.

Промес со «Спартаком» взял все российские трофеи.

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