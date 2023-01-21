Уткин отреагировал на снятие с «Ювентуса» 15 очков в Серии А

Журналист и блогер Василий Уткин считает, что санкции в отношении «Ювентуса» добавляют нервозности чемпионской гонке в Италии.

«С наказанием «Ювентуса» на 15 очков чемпионат Италии стал совсем интересным. Ведь суды продолжатся, и хорошо если до конца турнира завершатся.

Значит, всем придется в уме прибавлять «Юве» 15 очков и размышлять. А может, не прибавлять? А может, не 15, а, скажем, 7 останется в итоге? Или 9?

И на что это будет влиять? Может, на борьбу за титул? Может, на место в ЛЧ? Нервотрепка гарантирована», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

«Ювентус» после лишения 15 очков опустился с 3-го на 11-е место в таблице Серии А.

Также суд отстранил от футбольной деятельности бывших и действующих руководителей туринского клуба.

Причина санкций – финансовые махинации, в частности, незаконный прирост капитала.

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