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    Григорян перефразировал Шекспира, отвечая на вопрос о вероятности чемпионства «Спартака»

    Александр Григорян высказался о шансах «Спартака» выиграть РПЛ в сезоне-2022/23.

    «Быть или не быть», как у Шекспира. Это отличается от «пить или не пить». Вот «пить или не пить» – да, пить. А здесь – нет, 100% не быть.

    Быть или не быть? Не быть кому‑то чемпионом, кроме «Зенита».

    Почему это выглядит так банально и тоскливо‑тотально? Объясняю. Дело не в том, что настолько сильно преимущество игроков «Зенита».

    Чтобы они дали осечку, тогда должен быть неквалифицированным тренер, но он – квалифицированный и нацеленный на результат», – заявил Григорян.

    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +521

      rac531 2 часа назад

      «Глупость – дар Божий, но не следует злоупотреблять этим даром.» Отто фон Бисмарк

      0
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      Рейтинг: +882

      SLADE2019 > rac531 2 часа назад

      А в чем глупость то, уважаемый? Вы считаете, что Спартак в состоянии выиграть чемпионат?

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      Рейтинг: +11217

      "supermax" > SLADE2019 1 час назад

      посмотрим в каком состоянии приедут после сборов...а так вполне в состоянии...но тут не все зависит от спартака...вопрос скорее в другом: допустит ли зенит такие ошибки чтобы растерять преимущество

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      Рейтинг: +882

      SLADE2019 > "supermax" 28 минут назад

      Это уже разговор. Я считаю, что Зенит такие ошибки не допустить. Но ничего глупого Григорян не сказал.

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      Рейтинг: +882

      SLADE2019 > SLADE2019 28 минут назад

      не допустит, извиняюсь.

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      Рейтинг: +521

      rac531 > SLADE2019 16 минут назад

      Прочитайте ВЕСЬ монолог и в течение пяти минут, как я надеюсь, Вы поймете всю глупость этого бездарного и потому никому не нужному газпромовскому шоумену)

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      Рейтинг: +1094

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      Григорян - "бездарность и убожество", петушок на срач-тв, тренеришка, ему осталась "одна забава" пороть дичь на ТВ)

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      Рейтинг: +5348

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Соперники даже не проиграв зениту спалят друг друга, нет стабильности... не в этом году наверное

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      Рейтинг: +882

      SLADE2019 3 часа назад

      К сожалению правду сказал.

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