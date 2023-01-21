Григорян перефразировал Шекспира, отвечая на вопрос о вероятности чемпионства «Спартака»

Александр Григорян высказался о шансах «Спартака» выиграть РПЛ в сезоне-2022/23.

«Быть или не быть», как у Шекспира. Это отличается от «пить или не пить». Вот «пить или не пить» – да, пить. А здесь – нет, 100% не быть.

Быть или не быть? Не быть кому‑то чемпионом, кроме «Зенита».

Почему это выглядит так банально и тоскливо‑тотально? Объясняю. Дело не в том, что настолько сильно преимущество игроков «Зенита».

Чтобы они дали осечку, тогда должен быть неквалифицированным тренер, но он – квалифицированный и нацеленный на результат», – заявил Григорян.

«Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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