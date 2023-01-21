В «Ювентусе» отреагировали на снятие 15 очков в Серии А

«Ювентус» выпустил официальное заявление в связи с решениями федерального апелляционного суда Италии.
- С туринцев сняли 15 очков в Серии А.
- Команда опустилась с 3-го на 11-е место в таблице чемпионата.
- Также суд отстранил от футбольной деятельности бывших и действующих руководителей «Ювентуса».
- Причина санкций – финансовые махинации, в частности, незаконный прирост капитала.
«Клуб ждет публикации мотивировочной части решения и в соответствии с положениями Кодекса спортивного правосудия объявляет о подаче апелляции в Арбитражную коллегию по гарантиям в спорте», – говорится в заявлении «Ювентуса».
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Источник: сайт «Ювентуса»