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    В ЦСКА сообщили, что Гайч близок к переходу в европейский клуб

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в один из европейских клубов, заявил глава селекционного отдела столичной команды Андрей Мовсесьян.

    — Правда, что Адольфо Гайч может покинуть ЦСКА в это окно?

    — Мы ведем переговоры с клубами из Европы. Дело в том, что Гайч был недоволен своим игровым временем в ЦСКА, это стало первичным фактором. В декабре появились предложения от аргентинских клубов, но они нас не устроили финансово, и уже после Нового года мы начали переговоры с клубами из Европы.

    На данный момент такой вариант устраивает как нас, так и футболиста, идет обоюдное движение навстречу. Все дальше зависит от того, как сложатся переговоры, потому что факторов всегда немало. В частности, в этом случае актуален вопрос замены.

    Кроме того, условия перехода должны устраивать не только игрока, но и оба клуба.

    — Насколько вы близки?

    — Остались определенные детали. А для нас любые детали существенны.

    • 23-летний Гайч куплен ЦСКА в 2020 году за 8,5 миллиона евро.
    • Игрок уже дважды уходил из ЦСКА в аренду.
    • В сезоне РПЛ у Гайча 8 матчей, гол.

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    Источник: «Матч ТВ»

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