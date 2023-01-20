«Реал» победил «Вильярреал» со счетом 3:2 в 1/8 финала Кубка Испании.

Мадридцы проигрывали 0:2 к перерыву, но во втором тайме сумели забить три безответных мяча и пройти в следующий раунд турнира.

Испания. Кубок. 1/8 финала

Вильярреал – Реал – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Капу, 4; 2:0 – Чуквуэзе, 42; 1:2 – Винисиус, 57; 2:2 – Милитао, 69; 2:3 – Себальос, 86.

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