хоть потом заиграли, после первого тайма я уж думал что команды не существует
вроде и радостно, что играть троху умеют, но игра все-равно гавно
вини совсем ерундой мается. Я в жизни столько носков не терял скоько он мячей в одном только первом тайме
бензема будто после зм решил карьеру завершить
а сколько кривых пасов, приёмов мяча это просто уровень сегунды
реально только за счет какой-то "веры" выиграли, ну и себальос встрепенул команду, да и асенсио тоже
Единственные кого бы похвалил из основы - камавинга - просто молодец, и наверное. милитао, реал хоть 2 и пропустил, но милитао отрабатывал как надо.
«Реал» победил «Вильярреал» со счетом 3:2 в 1/8 финала Кубка Испании.
Мадридцы проигрывали 0:2 к перерыву, но во втором тайме сумели забить три безответных мяча и пройти в следующий раунд турнира.
Испания. Кубок. 1/8 финала
Голы: 1:0 – Капу, 4; 2:0 – Чуквуэзе, 42; 1:2 – Винисиус, 57; 2:2 – Милитао, 69; 2:3 – Себальос, 86.
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