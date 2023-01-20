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    Кубок Испании. «Реал» обыграл «Вильярреал» (3:2), уступая 0:2 после 1-го тайма

    «Реал» победил «Вильярреал» со счетом 3:2 в 1/8 финала Кубка Испании.

    Мадридцы проигрывали 0:2 к перерыву, но во втором тайме сумели забить три безответных мяча и пройти в следующий раунд турнира.

    Испания. Кубок. 1/8 финала

    Вильярреал – Реал – 2:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Капу, 4; 2:0 – Чуквуэзе, 42; 1:2 – Винисиус, 57; 2:2 – Милитао, 69; 2:3 – Себальос, 86.

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12251

      DeStar 34 минуты назад

      хоть потом заиграли, после первого тайма я уж думал что команды не существует
      вроде и радостно, что играть троху умеют, но игра все-равно гавно
      вини совсем ерундой мается. Я в жизни столько носков не терял скоько он мячей в одном только первом тайме
      бензема будто после зм решил карьеру завершить
      а сколько кривых пасов, приёмов мяча это просто уровень сегунды
      реально только за счет какой-то "веры" выиграли, ну и себальос встрепенул команду, да и асенсио тоже
      Единственные кого бы похвалил из основы - камавинга - просто молодец, и наверное. милитао, реал хоть 2 и пропустил, но милитао отрабатывал как надо.

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