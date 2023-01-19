У Овермарса из-за инфаркта отмерла часть сердечной мышцы

Технический директор «Антверпена» Марк Овермарс столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.

В конце декабря он перенес сердечный приступ (три недели назад сообщалось, что речь идет о легком инсульте).

Из-за инфаркта у 49-летнего функционера отмерла часть сердечной мышцы.

Теперь сердце голландца может перекачивать только 30 процентов крови от своего объема вместо 60-70%.

Овермарс подтвердил эту информацию, заявив: «Да, это правда. Теперь мне нужно успокоиться и двигаться вперед шаг за шагом».

Получи до 10 000 рублей за регистрацию