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    У Овермарса из-за инфаркта отмерла часть сердечной мышцы

    Технический директор «Антверпена» Марк Овермарс столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.

    В конце декабря он перенес сердечный приступ (три недели назад сообщалось, что речь идет о легком инсульте).

    Из-за инфаркта у 49-летнего функционера отмерла часть сердечной мышцы.

    Теперь сердце голландца может перекачивать только 30 процентов крови от своего объема вместо 60-70%.

    Овермарс подтвердил эту информацию, заявив: «Да, это правда. Теперь мне нужно успокоиться и двигаться вперед шаг за шагом».

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    Источник: Voetbal Primeur

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