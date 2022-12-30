Овермарс перенес инсульт. Год назад «Аякс» уволил его из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам

Технический директор «Антверпена» Марк Овермарс перенес легкий инсульт.

Это произошло в ночь с 29 на 30 декабря, сейчас экс-игрок сборной Нидерландов госпитализирован.

Как пишет пресс-служба бельгийского клуба, сейчас Овермарс чувствует себя хорошо.

В феврале Овермарс ушел из «Аякса».

Амстердамский клуб уволил его из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам.

Сообщалось, что экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» отправлял фото пениса одной из сотрудниц «Аякса».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно