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  • Овермарс перенес инсульт. Год назад «Аякс» уволил его из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам

Овермарс перенес инсульт. Год назад «Аякс» уволил его из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам

30 декабря 2022, 22:33
2

Технический директор «Антверпена» Марк Овермарс перенес легкий инсульт.

Это произошло в ночь с 29 на 30 декабря, сейчас экс-игрок сборной Нидерландов госпитализирован.

Как пишет пресс-служба бельгийского клуба, сейчас Овермарс чувствует себя хорошо.

  • В феврале Овермарс ушел из «Аякса».
  • Амстердамский клуб уволил его из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам.
  • Сообщалось, что экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» отправлял фото пениса одной из сотрудниц «Аякса».

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Источник: твиттер «Антверпен»
Бельгия. Про-Лига Аякс Барселона Антверпен
Комментарии (2)
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Soccerdealer63
1672437610
Вырвано из контекста!))) зачем посылал? кому именно? Что до своего фото получил от неё? Мож она его ГОД просила прислатьфото!?)))И, наконец, была ли проведена экспертиза - чей пенис на фото? Пенисами, в общем-то, сеть просто переполнена))))
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nemolod
1672473358
Не тем сообщения посылал-вот радужные и взбунтовались!
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