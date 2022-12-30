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    Овермарс перенес инсульт. Год назад «Аякс» уволил его из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам

    Технический директор «Антверпена» Марк Овермарс перенес легкий инсульт.

    Это произошло в ночь с 29 на 30 декабря, сейчас экс-игрок сборной Нидерландов госпитализирован.

    Как пишет пресс-служба бельгийского клуба, сейчас Овермарс чувствует себя хорошо.

    • В феврале Овермарс ушел из «Аякса».
    • Амстердамский клуб уволил его из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам.
    • Сообщалось, что экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» отправлял фото пениса одной из сотрудниц «Аякса».

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    Источник: твиттер «Антверпен»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16745

      Barmaleushka 1 час назад

      Довели мужика проклятые фемки .

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