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    Овермарс покинул пост спортивного директора «Аякса» из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам

    Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс ушел из клуба. Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

    Функционер в течение длительного периода времени отправлял неуместные сообщения нескольким коллегам-женщинам.

    Он извинился за свое поведение.

    • Овермарс с лета 2012 года был директором «Аякса» по футбольным вопросам.
    • 1 февраля 2013-го он стал спортивным директором клуба.
    • Его полномочия были рассчитаны до 30 июня 2026 года.

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    Источник: сайт «Аякса»

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