Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс ушел из клуба. Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.
Функционер в течение длительного периода времени отправлял неуместные сообщения нескольким коллегам-женщинам.
Он извинился за свое поведение.
- Овермарс с лета 2012 года был директором «Аякса» по футбольным вопросам.
- 1 февраля 2013-го он стал спортивным директором клуба.
- Его полномочия были рассчитаны до 30 июня 2026 года.
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