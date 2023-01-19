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    Овчинников: «Захарян в «Челси» – это анекдот? Интерес и ко мне сохраняется до сих пор»

    Экс-тренер ЦСКА Валерий Овчинников не верит, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян мог перейти в «Челси».

    — Промес лучший игрок в РПЛ в 2022 году?

    — Да как вам сказать... В «Зените» есть бразильцы. Малком, наверное, не слабее. Но вы же знаете мое отношение к легионерам.

    — Скептическое?

    — Ну вот у вас в Питере — Малком или Вендел, а в Москве — Промес. А я хочу, чтобы на их месте были Иванов и Петров. Нет таких? Ищите! Где россияне?

    — Есть Соболев, Пиняев, Захарян.

    — Хм. Захарян. Что-то его, по-моему, превознесли в какой-то момент. Многовато ему выдали авансов. Я так и не понял, что это было по поводу «Челси».

    — В смысле?

    — Это анекдот какой-то или реально «Челси»?

    — Говорят, реальный интерес к Захаряну со стороны лондонцев был.

    — Да интерес и ко мне сохраняется до сих пор. Среди женского пола. Знаете, если бы «Челси» хотел купить этого парня, то купил бы. Англичане нашли бы способ деньги перевести. Это не проблема.

    • «Челси» хотел подписать Захаряна летом, но переход сорвался.
    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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