Овчинников: «Захарян в «Челси» – это анекдот? Интерес и ко мне сохраняется до сих пор»

Известный тренер Валерий Овчинников не верит, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян мог перейти в «Челси».
– Промес лучший игрок в РПЛ в 2022 году?
– Да как вам сказать... В «Зените» есть бразильцы. Малком, наверное, не слабее. Но вы же знаете мое отношение к легионерам.
– Скептическое?
– Ну вот у вас в Питере – Малком или Вендел, а в Москве – Промес. А я хочу, чтобы на их месте были Иванов и Петров. Нет таких? Ищите! Где россияне?
– Есть Соболев, Пиняев, Захарян.
– Хм. Захарян. Что-то его, по-моему, превознесли в какой-то момент. Многовато ему выдали авансов. Я так и не понял, что это было по поводу «Челси».
– В смысле?
– Это анекдот какой-то или реально «Челси»?
– Говорят, реальный интерес к Захаряну со стороны лондонцев был.
– Да интерес и ко мне сохраняется до сих пор. Среди женского пола. Знаете, если бы «Челси» хотел купить этого парня, то купил бы. Англичане нашли бы способ деньги перевести. Это не проблема.
- «Челси» хотел подписать Захаряна летом, но переход сорвался.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию