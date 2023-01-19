Овчинников: «Захарян в «Челси» – это анекдот? Интерес и ко мне сохраняется до сих пор»

Известный тренер Валерий Овчинников не верит, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян мог перейти в «Челси».

– Промес лучший игрок в РПЛ в 2022 году?

– Да как вам сказать... В «Зените» есть бразильцы. Малком, наверное, не слабее. Но вы же знаете мое отношение к легионерам.

– Скептическое?

– Ну вот у вас в Питере – Малком или Вендел, а в Москве – Промес. А я хочу, чтобы на их месте были Иванов и Петров. Нет таких? Ищите! Где россияне?

– Есть Соболев, Пиняев, Захарян.

– Хм. Захарян. Что-то его, по-моему, превознесли в какой-то момент. Многовато ему выдали авансов. Я так и не понял, что это было по поводу «Челси».

– В смысле?

– Это анекдот какой-то или реально «Челси»?

– Говорят, реальный интерес к Захаряну со стороны лондонцев был.

– Да интерес и ко мне сохраняется до сих пор. Среди женского пола. Знаете, если бы «Челси» хотел купить этого парня, то купил бы. Англичане нашли бы способ деньги перевести. Это не проблема.

«Челси» хотел подписать Захаряна летом, но переход сорвался.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

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