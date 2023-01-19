Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Реала» на матч 1/8 финала Кубка Испании.

Игра пройдет в четверг, 19 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Вильярреал: Йоргенсен, Фойт, Альбиоль, Торрес, А. Морено, Капу, Парехо, Баэна, Чуквуэзе, Пино, Ж. Морено.

Реал: Куртуа, Начо, Рюдигер, Милитао, Менди, Кроос, Вальверде, Камавинга, Бензема, Винисиус, Родриго.

В последний раз команды встречались 7 января 2023 года – «Вильярреал» победил со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Йереми Пино и Жерар Морено. У мадридцев отличился Карим Бензема.

Коэффициенты:

Победа Вильярреала – 3.02

Ничья – 3.80

Победа Реала – 2.46

Где смотреть матч Вильярреал – Реал

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Прогноз на матч Вильярреал – Реал