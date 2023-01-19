Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Реала» на матч 1/8 финала Кубка Испании.
Игра пройдет в четверг, 19 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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Вильярреал: Йоргенсен, Фойт, Альбиоль, Торрес, А. Морено, Капу, Парехо, Баэна, Чуквуэзе, Пино, Ж. Морено.
Реал: Куртуа, Начо, Рюдигер, Милитао, Менди, Кроос, Вальверде, Камавинга, Бензема, Винисиус, Родриго.
В последний раз команды встречались 7 января 2023 года – «Вильярреал» победил со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Йереми Пино и Жерар Морено. У мадридцев отличился Карим Бензема.
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Источник: «Бомбардир»