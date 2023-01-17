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    Номинальная стоимость «Торпедо» упала в 50 000 раз

    Уставный капитал «Торпедо» сократился с 833 миллионов до 16,66 тысяч рублей – в 50 тысяч раз, сообщает «РБ Бизнес».

    По словам и.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолия Ходоровского, этот шаг не повлияет на финансирование клуба.

    «Этот шаг является первым в утвержденной нами и реализуемой в соответствии с отдельным планом цепочке юридических действий. Ее конечным итогом станет капитализация накопленной долговой нагрузки и увеличение уставного капитала», – сказал Ходоровский.

    • «Торпедо» идет на последнем месте в РПЛ, набрав 6 очков в 17 турах.
    • Клуб близок к подписанию Артема Дзюбы.

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    Источник: «РБ Бизнес»

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