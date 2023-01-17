«Это как вообще?». Слуцкий не понял трансфер Мудрика в «Челси» за 100 миллионов

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал трансфер нападающего Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси».

«100 миллионов евро за игрока, который сыграл несколько матчей в Лиге чемпионов – это как вообще? «Челси» это не команда для будущего, это команда для настоящего. Игрок на будущее не может стоить 100 миллионов. По мне, у них есть деньги. Новые владельцы хотят доказать, что они ничуть не менее эффективны, чем предыдущее руководство. Опыта в этих трансферах и построениях нет, поэтому со стороны трансферы выглядят хаотично, неорганизованно и случайно. Посмотрим, что из этого получится.

У Мудрика потрясающая скорость. Но по мне, пока это игрок, который очень хорошо бежит», – сказал Слуцкий.

Мудрик подписал контракт до 2031 года.

Игрок будет получать 7,5 миллиона евро в год.

Слуцкий сейчас без работы.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию