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    «Это как вообще?». Слуцкий не понял трансфер Мудрика в «Челси» за 100 миллионов

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал трансфер нападающего Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси».

    «100 миллионов евро за игрока, который сыграл несколько матчей в Лиге чемпионов – это как вообще? «Челси» это не команда для будущего, это команда для настоящего. Игрок на будущее не может стоить 100 миллионов. По мне, у них есть деньги. Новые владельцы хотят доказать, что они ничуть не менее эффективны, чем предыдущее руководство. Опыта в этих трансферах и построениях нет, поэтому со стороны трансферы выглядят хаотично, неорганизованно и случайно. Посмотрим, что из этого получится.

    У Мудрика потрясающая скорость. Но по мне, пока это игрок, который очень хорошо бежит», – сказал Слуцкий.

    • Мудрик подписал контракт до 2031 года.
    • Игрок будет получать 7,5 миллиона евро в год.
    • Слуцкий сейчас без работы.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 12:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6127

      Давид59 1 час назад

      Я тоже не уверен, что игрок столько стоит. Посмотрим. Удачи!

      0
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      Рейтинг: +736

      99-й 1 час назад

      Работать надо Лёня

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16708

      NewLife 1 час назад

      Твое кукареканье из твоего курятника не долетит до гнезда орлов, завидуй тихо.

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      Рейтинг: +471

      the teacher > NewLife 1 час назад

      а ты просто иди нахой!

      1
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      Рейтинг: +131

      odessakmv 2 часа назад

      это распсил, завидуйте молча Леонид.

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