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  • «Это как вообще?». Слуцкий не понял трансфер Мудрика в «Челси» за 100 миллионов

«Это как вообще?». Слуцкий не понял трансфер Мудрика в «Челси» за 100 миллионов

17 января 2023, 12:39
9

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал трансфер нападающего Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси».

«100 миллионов евро за игрока, который сыграл несколько матчей в Лиге чемпионов – это как вообще? «Челси» это не команда для будущего, это команда для настоящего. Игрок на будущее не может стоить 100 миллионов. По мне, у них есть деньги. Новые владельцы хотят доказать, что они ничуть не менее эффективны, чем предыдущее руководство. Опыта в этих трансферах и построениях нет, поэтому со стороны трансферы выглядят хаотично, неорганизованно и случайно. Посмотрим, что из этого получится.

У Мудрика потрясающая скорость. Но по мне, пока это игрок, который очень хорошо бежит», – сказал Слуцкий.

  • Мудрик подписал контракт до 2031 года.
  • Игрок будет получать 7,5 миллиона евро в год.
  • Слуцкий сейчас без работы.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Челси Мудрик Михаил Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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odessakmv
1673949807
это распсил, завидуйте молча Леонид.
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NewLife
1673950735
Твое кукареканье из твоего курятника не долетит до гнезда орлов, завидуй тихо.
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99-й
1673951462
Работать надо Лёня
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Давид59
1673952931
Я тоже не уверен, что игрок столько стоит. Посмотрим. Удачи!
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valsboston
1673957425
Слуцкий не понял ==== Срочно отменить трансфер Мудрика...Пока Слуцкий не поймет.)))
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egor tikhonov
1673970798
там полтос только за то ,что он хохлина...
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