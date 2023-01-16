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    Юран рассказал, какой «Спартак» сильнее – Абаскаля или Карреры

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран высказался о «Спартаке».

    – Какой «Спартак» вам нравится больше – Абаскаля или Карреры?

    – Карреры. Тогда был русский костяк, который идеально дополняли Промес, Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш. За счет индивидуального мастерства могли любую оборону вскрыть. По подбору футболистов та команда явно сильнее. Потому и стала чемпионом. Нынешней это не под силу.

    Чтобы на равных соперничать с «Зенитом», надо не просто укрепить три-четыре позиции. Новички должны быть уровня Клаудиньо, Вендела, Барриоса!

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от «Зенита» – 6 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      valolemy 7 минут назад

      Народ, ковид снова наступает и вакцина против нового вируса не помогает. Недавно сам видел как китайцы скупают один наш препарат и вывозят, говорят что он помогает от ковида. Советую всем покупать по любой цене пока есть в наличии (в аптеках его уже не найти), спасите себя и родных, вот сами почитайте --------- http://redirect.sk/statya

      0
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      Рейтинг: +1844

      alefreddy 30 минут назад

      позиции надо укреплять и от балласта избавиться

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      Рейтинг: +99896

      zigbert 1 час назад

      В Спартаке Абаскаля состав более молодой, отсюда и нет стабильности в результатах. Но вот игру нынешний Спартак показывает более зрелищную и комбинационную.

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      Рейтинг: +12831

      Алексей З 2 часа назад

      Серёжа , а сейчас не русский костяк ?
      10 + Промес. Каждое высказывание должно фактом подтверждаться , а не пустой болтовнёй
      " Просто укрепить "...ну какой ты умный !!! Взять соточку лямов выкинуть ради титула, за Халка и Вицеля и все дела.
      Чел, во-первых это надо страну прихватизировать , а во-вторых деньги любят счёт.
      Мы не Саудовская Аравия , где игроку 200 лямов зп выписывают , могут и 300.
      У Спартака всё нормально. Строится команда , с хорошей зрелещной игрой. В отличии от Зенита , где просто заваливают бразильцев деньгами и боятся их ухода.

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      Рейтинг: +23976

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Это однозначно. Только бы я поправил: Аленичева-Карреры.

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