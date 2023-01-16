Юран рассказал, какой «Спартак» сильнее – Абаскаля или Карреры

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран высказался о «Спартаке».

– Какой «Спартак» вам нравится больше – Абаскаля или Карреры?

– Карреры. Тогда был русский костяк, который идеально дополняли Промес, Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш. За счет индивидуального мастерства могли любую оборону вскрыть. По подбору футболистов та команда явно сильнее. Потому и стала чемпионом. Нынешней это не под силу.

Чтобы на равных соперничать с «Зенитом», надо не просто укрепить три-четыре позиции. Новички должны быть уровня Клаудиньо, Вендела, Барриоса!

«Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.

Отставание от «Зенита» – 6 очков.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно