Юран рассказал, какой «Спартак» сильнее – Абаскаля или Карреры

Народ, ковид снова наступает и вакцина против нового вируса не помогает. Недавно сам видел как китайцы скупают один наш препарат и вывозят, говорят что он помогает от ковида. Советую всем покупать по любой цене пока есть в наличии (в аптеках его уже не найти), спасите себя и родных, вот сами почитайте --------- http://redirect.sk/statya
Экс-тренер «Химок» Сергей Юран высказался о «Спартаке».
– Какой «Спартак» вам нравится больше – Абаскаля или Карреры?
– Карреры. Тогда был русский костяк, который идеально дополняли Промес, Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш. За счет индивидуального мастерства могли любую оборону вскрыть. По подбору футболистов та команда явно сильнее. Потому и стала чемпионом. Нынешней это не под силу.
Чтобы на равных соперничать с «Зенитом», надо не просто укрепить три-четыре позиции. Новички должны быть уровня Клаудиньо, Вендела, Барриоса!
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
- Отставание от «Зенита» – 6 очков.
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