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  • Юран рассказал, какой «Спартак» сильнее – Абаскаля или Карреры

Юран рассказал, какой «Спартак» сильнее – Абаскаля или Карреры

16 января 2023, 14:28
3

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран высказался о «Спартаке».

– Какой «Спартак» вам нравится больше – Абаскаля или Карреры?

– Карреры. Тогда был русский костяк, который идеально дополняли Промес, Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш. За счет индивидуального мастерства могли любую оборону вскрыть. По подбору футболистов та команда явно сильнее. Потому и стала чемпионом. Нынешней это не под силу.

Чтобы на равных соперничать с «Зенитом», надо не просто укрепить три-четыре позиции. Новички должны быть уровня Клаудиньо, Вендела, Барриоса!

  • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
  • Отставание от «Зенита» – 6 очков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Юран Сергей Каррера Массимо Абаскаль Гильермо
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1673870279
Это однозначно. Только бы я поправил: Аленичева-Карреры.
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zigbert
1673875313
В Спартаке Абаскаля состав более молодой, отсюда и нет стабильности в результатах. Но вот игру нынешний Спартак показывает более зрелищную и комбинационную.
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alefreddy
1673878201
позиции надо укреплять и от балласта избавиться
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