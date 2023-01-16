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    «Летом будет нервячок». Аршавин – о трансферах «Зенита»

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин сообщил, что в зимнее трансферное окно петербургский клуб больше не будет делать приобретений.

    • «Зенит» ранее объявил о покупке двух бразильцев.
    • Защитник Роберт Ренан присоединится к команде зимой, а полузащитник Ду Кейрос – летом.

    «Маловероятно, что еще будут усиления. Если и будут, то все произойдет внутри российского рынка. Но те игроки, которые «Зенит» интересуют, либо заняты, либо у них нет желания уходить из своих клубов.

    Никто не хочет, чтобы такие игроки, как Клаудиньо, уходили. Это футболист, который нужен команде. Зимнее трансферное окно мы переживем спокойно, летом будет нервячок», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +564

      Азбука 41 минуту назад

      Есть вероятность, что бразильская когорта, в случае завоевания Зенитом второй звезды, посчитает свою миссию в команде выполненной. Тогда нервячок летом будет не слабым. Может уже сейчас селекционной команде клуба начинать готовиться, чтоб потом без штурмовщины.

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