«Летом будет нервячок». Аршавин – о трансферах «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин сообщил, что в зимнее трансферное окно петербургский клуб больше не будет делать приобретений.

«Зенит» ранее объявил о покупке двух бразильцев.

Защитник Роберт Ренан присоединится к команде зимой, а полузащитник Ду Кейрос – летом.

«Маловероятно, что еще будут усиления. Если и будут, то все произойдет внутри российского рынка. Но те игроки, которые «Зенит» интересуют, либо заняты, либо у них нет желания уходить из своих клубов.

Никто не хочет, чтобы такие игроки, как Клаудиньо, уходили. Это футболист, который нужен команде. Зимнее трансферное окно мы переживем спокойно, летом будет нервячок», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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