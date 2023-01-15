«Он не очень хороший человек». Сын Стрельцова выступил против трансфера Дзюбы в «Торпедо»

Игорь Стрельцов, сын бывшего форварда «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, не одобряет готовящийся трансфер Артема Дзюбы в московский клуб.

«Дзюба — не очень хороший человек. Он не нужен «Торпедо», потому что с его приходом будет большой разлад в команде», — сказал Стрельцов.

Дзюба летом подписал соглашение с турецким «Адана Демирспором» как свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с турками.

Сейчас Дзюба пытается трудоустроиться в РПЛ.

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