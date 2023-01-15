«Он не очень хороший человек». Сын Стрельцова выступил против трансфера Дзюбы в «Торпедо»

В Спартаке скрывающийся преступник играет,почему Дзюбе нельзя?
Игорь Стрельцов, сын бывшего форварда «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, не одобряет готовящийся трансфер Артема Дзюбы в московский клуб.
«Дзюба — не очень хороший человек. Он не нужен «Торпедо», потому что с его приходом будет большой разлад в команде», — сказал Стрельцов.
- Дзюба летом подписал соглашение с турецким «Адана Демирспором» как свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с турками.
- Сейчас Дзюба пытается трудоустроиться в РПЛ.
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