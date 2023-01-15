Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Он не очень хороший человек». Сын Стрельцова выступил против трансфера Дзюбы в «Торпедо»

    Игорь Стрельцов, сын бывшего форварда «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, не одобряет готовящийся трансфер Артема Дзюбы в московский клуб.

    «Дзюба — не очень хороший человек. Он не нужен «Торпедо», потому что с его приходом будет большой разлад в команде», — сказал Стрельцов.

    • Дзюба летом подписал соглашение с турецким «Адана Демирспором» как свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с турками.
    • Сейчас Дзюба пытается трудоустроиться в РПЛ.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Никому не нужен, кроме «Торпедо». Вот и все». Кавазашвили – о Дзюбе
    Тукманов: «Дзюбе будет неинтересно играть за «Торпедо»
    Геркус – инициатор трансфера Дзюбы в «Торпедо». Талалаев сомневается в нужности игрока («Р-Спорт») 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:54
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2509

      АЛЕКС 58 1 час назад

      В Спартаке скрывающийся преступник играет,почему Дзюбе нельзя?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +572

      egor tikhonov > АЛЕКС 58 38 минут назад

      пальцем показывать нехорошо. ябеда....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23947

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Жму руку, Игорь. С приходом Дзюбы ничего хорошего не жди, разложит команду, которая и так в кризисе. (К тому же дополнительные затраты: придётся врезать замки у тумбочек.) )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6744

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Команда состоит не из хороших людей, а игроков приносящих вклад в результат, Торпеда сейчас в глубокой попе. Не о том думает. Что касается самого высказывания еще Христос говорил - кто сам без греха, пусть кинет в меня камень. Пусть вспомнит что его отец сидел за изнасилование. К отцу отношусь с большим уважением, чем к сыну, и допускаю, что без вины сидел. Кто знает.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11