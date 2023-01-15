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    «Арсенал» начал работу по трансферу Рафиньи из «Барселоны»

    «Арсенал» хочет заполучить форварда «Барселоны» Рафинью. Лондонцы были заинтересованы в игроке еще летом, когда он был в «Лидсе».

    Англичане уже связались с «Барселоной» насчет бразильца. Они считают, что сейчас смогут подписать игрока.

    • Вероятно, возобновление интереса к Рафинье связано с тем, что «Арсенал» проиграл гонку «Челси» за форварда «Шахтера» Михаила Мудрика.
    • Рафинья также интересен «Милану».
    • В сезоне Примеры у Рафиньи 15 матчей, 2 гола, 2 ассиста.

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    Источник: Sportitalia

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