«Арсенал» начал работу по трансферу Рафиньи из «Барселоны»

«Арсенал» хочет заполучить форварда «Барселоны» Рафинью. Лондонцы были заинтересованы в игроке еще летом, когда он был в «Лидсе».

Англичане уже связались с «Барселоной» насчет бразильца. Они считают, что сейчас смогут подписать игрока.

Вероятно, возобновление интереса к Рафинье связано с тем, что «Арсенал» проиграл гонку «Челси» за форварда «Шахтера» Михаила Мудрика.

Рафинья также интересен «Милану».

В сезоне Примеры у Рафиньи 15 матчей, 2 гола, 2 ассиста.

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