Колосков: «Сборной России нужно играть. Санкции же когда-то кончатся – через год-два»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о будущем сборной России. По его мнению, команда должна выступать.

«Раз сообщили, что проведут пять товарищеских матчей в 2023 году, и не назвали, с кем, то очевидно, что соперники есть. Понятно, что они будут не из Европы. Сыграем не только с азиатскими сборными – есть африканские и южноамериканские. Раньше, во времена СССР мы там играли с ними.

Всe, кроме Европы, открыто. Понятно, что в Океанию не полетим, но в Азию, Африку и в Америку – нет никаких проблем. Конечно, прежде всего это надо спросить у Карпина и у людей, которые имеют отношение к сборной России.

Смысл в матчах есть. Санкции же не вечные, они когда-то кончатся, через год или два. Сборной нужно готовиться. Снимут санкции – а мы не знаем, в каком состоянии находятся футболисты, тем более что меняется контингент, просматриваются игроки. У меня нет сомнений, что нужно играть», – сказал Колосков.

Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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