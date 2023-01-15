Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Колосков: «Сборной России нужно играть. Санкции же когда-то кончатся – через год-два»

Колосков: «Сборной России нужно играть. Санкции же когда-то кончатся – через год-два»

15 января 2023, 10:16
4

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о будущем сборной России. По его мнению, команда должна выступать.

«Раз сообщили, что проведут пять товарищеских матчей в 2023 году, и не назвали, с кем, то очевидно, что соперники есть. Понятно, что они будут не из Европы. Сыграем не только с азиатскими сборными – есть африканские и южноамериканские. Раньше, во времена СССР мы там играли с ними.

Всe, кроме Европы, открыто. Понятно, что в Океанию не полетим, но в Азию, Африку и в Америку – нет никаких проблем. Конечно, прежде всего это надо спросить у Карпина и у людей, которые имеют отношение к сборной России.

Смысл в матчах есть. Санкции же не вечные, они когда-то кончатся, через год или два. Сборной нужно готовиться. Снимут санкции – а мы не знаем, в каком состоянии находятся футболисты, тем более что меняется контингент, просматриваются игроки. У меня нет сомнений, что нужно играть», – сказал Колосков.

  • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию

Еще по теме:
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц 17
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3! 8
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ziklop
1673767513
когда будет свет в конце тоннеля, тогда и нужно играть. сейчас это мутотня никому не нужна, кроме тех кто с этого кормится.
Ответить
Давид59
1673778744
Через год или два ???? Без комментариев...
Ответить
nemolod
1673780385
Через год-два? В лучшем случае,лет через пять-шесть и то не факт! При выбранной тактики типа "сидим и ждем,когда позовут" ,а в это время получаем официальные оплеухи от арбитражного суда все это может и на две пятилетки продлиться!
Ответить
BRO_football
1673819421
А Колосков у нас оптимист. Но чтобы санкции сняли нужно кое-что сделать. А Россия это "кое-что" категорически делать отказывается.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
10
Поражение «Зенита», Семака едва не избили, осечка «Краснодара», у «Спартака» увели вратаря и другие новости
00:57
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
7
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
8
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
2
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
21
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
7
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
15
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
8
Все новости
Все новости
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
3
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
1
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
21
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
7
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 23:09
8
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
Вчера, 22:51
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
15
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 22:31
3
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
8
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
Вчера, 21:58
17
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
Вчера, 21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
Вчера, 21:20
27
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
Вчера, 20:59
12
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 20:48
8
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
Вчера, 20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
Вчера, 20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
Вчера, 19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 19:28
19
Только две команды РПЛ идут без поражений
Вчера, 19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 19:20
43
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
Вчера, 19:15
10
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
Вчера, 18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
Вчера, 18:37
191
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 18:11
11
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
Вчера, 17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
Вчера, 17:46
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+