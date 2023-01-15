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    Колосков: «Сборной России нужно играть. Санкции же когда-то кончатся – через год-два»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о будущем сборной России. По его мнению, команда должна выступать.

    «Раз сообщили, что проведут пять товарищеских матчей в 2023 году, и не назвали, с кем, то очевидно, что соперники есть. Понятно, что они будут не из Европы. Сыграем не только с азиатскими сборными – есть африканские и южноамериканские. Раньше, во времена СССР мы там играли с ними.

    Всe, кроме Европы, открыто. Понятно, что в Океанию не полетим, но в Азию, Африку и в Америку – нет никаких проблем. Конечно, прежде всего это надо спросить у Карпина и у людей, которые имеют отношение к сборной России.

    Смысл в матчах есть. Санкции же не вечные, они когда-то кончатся, через год или два. Сборной нужно готовиться. Снимут санкции – а мы не знаем, в каком состоянии находятся футболисты, тем более что меняется контингент, просматриваются игроки. У меня нет сомнений, что нужно играть», – сказал Колосков.

    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2829

      nemolod 40 минут назад

      Через год-два? В лучшем случае,лет через пять-шесть и то не факт! При выбранной тактики типа "сидим и ждем,когда позовут" ,а в это время получаем официальные оплеухи от арбитражного суда все это может и на две пятилетки продлиться!

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      Рейтинг: +6126

      Давид59 1 час назад

      Через год или два ???? Без комментариев...

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      Рейтинг: +3399

      Ziklop 4 часа назад

      когда будет свет в конце тоннеля, тогда и нужно играть. сейчас это мутотня никому не нужна, кроме тех кто с этого кормится.

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