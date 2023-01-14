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    «Зенит» летом предлагал Дзюбе контракт с зарплатой 2 миллиона в год (Sport24)

    «Зенит» летом пытался сохранить форварда Артема Дзюбу. Ему предлагали контракт.

    «Артем отказался от предложения питерского клуба на 2 миллиона евро в год, так же как и от предложения от команды из Саудовской Аравии на сумму 3 миллиона в год. Дзюбу не интересовали деньги, как и в текущее трансферное окно, у него были другие приоритеты — он хотел новых вызовов», – сообщил источник.

    • Дзюба летом подписал соглашение с турецким «Адана Демирспором» как свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с турками.
    • Сейчас Дзюба пытается трудоустроиться в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2528

      fakeid 1 час назад

      никто не выгонял, дзюба сам ушёл, зенит купил кассьерру взамен. оказалось, что зря. с другой стороны всё равно на первом месте, а еврокубков нема. так что пофиг.

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      Рейтинг: +560

      Теркчанин 1 час назад

      Сомнительная информация,думаю он от 2-х мильйонов не отказался бы.

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      Рейтинг: +1111

      Soccerdealer63 1 час назад

      Невинный, честный, наивный, добрый и пушистый Газмяс???? Да...в жизни не поверю!)))
      Представляю, что в этом контракте было написано МАЛЕНЬКИМИ БУКВОВКАМИ!)))

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      Рейтинг: +1055

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Принципиальный Артемон отказался от контрактов с бом.жами и саудитами, и как оказалось, больше он никому в РПЛ не нужен, ибо кто сможет "удовлетворить" рукаку?) так может, зря от "вызова" из Турции сбежал? ведь в АПЛ не позовут!)

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