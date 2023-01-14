«Зенит» летом предлагал Дзюбе контракт с зарплатой 2 миллиона в год (Sport24)

никто не выгонял, дзюба сам ушёл, зенит купил кассьерру взамен. оказалось, что зря. с другой стороны всё равно на первом месте, а еврокубков нема. так что пофиг.
«Зенит» летом пытался сохранить форварда Артема Дзюбу. Ему предлагали контракт.
«Артем отказался от предложения питерского клуба на 2 миллиона евро в год, так же как и от предложения от команды из Саудовской Аравии на сумму 3 миллиона в год. Дзюбу не интересовали деньги, как и в текущее трансферное окно, у него были другие приоритеты — он хотел новых вызовов», – сообщил источник.
- Дзюба летом подписал соглашение с турецким «Адана Демирспором» как свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с турками.
- Сейчас Дзюба пытается трудоустроиться в РПЛ.
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