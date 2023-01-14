Федотов: «Гол «МЮ» в ворота «Сити» засчитан ошибочно»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что «Манчестер Юнайтед» свой первый гол в матче 20-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:1) забил не по правилам.

«Гол «Манчестер Юнайтед» нельзя было засчитывать!

Маркус Рашфорд закрывал мяч, двигаясь к нему, тем самым перекрывал обзор сопернику и препятствовал его игре в мяч. Это активное действие, если бы игрок «Юнайтед» хотел показать, что он не принимает участие в эпизоде, то ему стоило бежать в другую сторону, а не сопровождать мяч, тем самым мешая игроку «Сити», – написал Федотов.

Матч в поле судил Стюарт Атвелл.

Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

«Манчестер Юнайтед» уступал по ходу встречи.

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