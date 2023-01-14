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    Федотов: «Гол «МЮ» в ворота «Сити» засчитан ошибочно»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что «Манчестер Юнайтед» свой первый гол в матче 20-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:1) забил не по правилам.

    «Гол «Манчестер Юнайтед» нельзя было засчитывать!

    Маркус Рашфорд закрывал мяч, двигаясь к нему, тем самым перекрывал обзор сопернику и препятствовал его игре в мяч. Это активное действие, если бы игрок «Юнайтед» хотел показать, что он не принимает участие в эпизоде, то ему стоило бежать в другую сторону, а не сопровождать мяч, тем самым мешая игроку «Сити», – написал Федотов.

    • Матч в поле судил Стюарт Атвелл.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
    • «Манчестер Юнайтед» уступал по ходу встречи.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    Сегодня, 17:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +154

      Рыло свина 53 минуты назад

      для Федотова новые правила, раньше это был офсайд.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1195

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      а кому мешал игрок МЮ в офсайде?
      он с кем-то из игроков МС боролся за мяч? - нет, рядом был только Фернандеш.
      закрыл обзор вратарю? - лол, нет.

      игроки МС просто бежали рядом и не хотели включаться в эпизод.
      они видели офсайд и подняли свои "лапки".

      гол засчитан по правилам.

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