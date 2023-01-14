Аршавин ответил, предлагал ли «Зенит» Дзюбе продлить контракт

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об уходе Артема Дзюбы из клуба.

– Стоит ли Дзюбе пытаться реанимировать карьеру? И где это лучше делать – в России или снова попробовать в Турции?

– Ему самому решать. Он должен определиться, чего хочет.

– Не считаете, что уход из «Зенита» – ошибка Дзюбы? Писали, что контракт Артему предлагали.

– Не знаю, предлагали или нет. У меня другая информация. Дзюба выбрал Турцию, а дальше – это уже к нему вопросы.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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