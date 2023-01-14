Сборная России планирует провести 5 товарищеских матчей в 2023 году

Планирование - вещь хорошая. Вот только интересно было бы узнать от боссов РФС, а каков предполагаемый круг сборных для этих товарищеских матчей. Матчи, с такими сборными, как Киргизия и Таджикистан, на мой взгляд, совершенно не нужны. Раз сборная в таком положении, то неплохо было бы больше времени, чем обычно использовать на поиск соперников.
Стали известны планы РФС по проведению учебно-тренировочных сборов и товарищеских встреч сборной России в 2023 году.
Предварительно, национальная команда сыграет пять матчей. Ориентировочные даты – с 25 по 28 марта, с 17 по 20 июня, с 31 августа по 8 сентября, с 15 по 18 октября, с 19 по 22 ноября.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- 3 последних товарищеских матча россияне провели с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
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