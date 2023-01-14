Сборная России планирует провести 5 товарищеских матчей в 2023 году

Стали известны планы РФС по проведению учебно-тренировочных сборов и товарищеских встреч сборной России в 2023 году.

Предварительно, национальная команда сыграет пять матчей. Ориентировочные даты – с 25 по 28 марта, с 17 по 20 июня, с 31 августа по 8 сентября, с 15 по 18 октября, с 19 по 22 ноября.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

3 последних товарищеских матча россияне провели с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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