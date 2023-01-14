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    Сборная России планирует провести 5 товарищеских матчей в 2023 году

    Стали известны планы РФС по проведению учебно-тренировочных сборов и товарищеских встреч сборной России в 2023 году.

    Предварительно, национальная команда сыграет пять матчей. Ориентировочные даты – с 25 по 28 марта, с 17 по 20 июня, с 31 августа по 8 сентября, с 15 по 18 октября, с 19 по 22 ноября.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • 3 последних товарищеских матча россияне провели с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +868

      SLADE2019 23 минуты назад

      Планирование - вещь хорошая. Вот только интересно было бы узнать от боссов РФС, а каков предполагаемый круг сборных для этих товарищеских матчей. Матчи, с такими сборными, как Киргизия и Таджикистан, на мой взгляд, совершенно не нужны. Раз сборная в таком положении, то неплохо было бы больше времени, чем обычно использовать на поиск соперников.

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      Рейтинг: +13

      valsboston 1 час назад

      Теперь лет 10 только товарищеские...С Эритреей , Северной Кореей и прочими грандами )))

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      Рейтинг: +472

      Таврида > valsboston 55 минут назад

      Михалыч, ты идейный провокатор или ЦИПСО тебе по 15 копiйок за выcep выплачивает? Тебе уже столько раз по бестолковке с ноги давали, а ты опять лезешь, мозги уже окончательно выбили или кастрюля намертво к черепушке припаялась?

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