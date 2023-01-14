«Я бы хотел, чтобы интриги не было вообще». Аршавин – о чемпионской гонке в РПЛ

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, чего ждет от весенней части сезона РПЛ.

– Какие ожидания от второй части сезона? Тяжело «Зениту» находить мотивацию в условиях лидерства с большим отрывом от конкурентов?

– Ну, я бы хотел, чтобы интриги не было вообще. И чтобы «Зенит» уверенно побеждал. А как в итоге будет – не знаю.

– Нынешний состав позволяет без особых проблем удержать отрыв? Или еще нужны усиления?

– Мы всегда хотим усиливаться. И работа в этом направлении не прекращается. А возможность взять или не взять нового игрока зависит от многих факторов.

И тут бывает по-разному, есть ли достойные варианты для усиления или нет.

«Зенит» набрал 42 очка в 17 турах РПЛ.

Отрыв от «Спартака» – 6 баллов, от «Ростова» – 7.

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