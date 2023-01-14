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    «Я бы хотел, чтобы интриги не было вообще». Аршавин – о чемпионской гонке в РПЛ

    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, чего ждет от весенней части сезона РПЛ.

    – Какие ожидания от второй части сезона? Тяжело «Зениту» находить мотивацию в условиях лидерства с большим отрывом от конкурентов?

    – Ну, я бы хотел, чтобы интриги не было вообще. И чтобы «Зенит» уверенно побеждал. А как в итоге будет – не знаю.

    – Нынешний состав позволяет без особых проблем удержать отрыв? Или еще нужны усиления?

    – Мы всегда хотим усиливаться. И работа в этом направлении не прекращается. А возможность взять или не взять нового игрока зависит от многих факторов.

    И тут бывает по-разному, есть ли достойные варианты для усиления или нет.

    • «Зенит» набрал 42 очка в 17 турах РПЛ.
    • Отрыв от «Спартака» – 6 баллов, от «Ростова» – 7.

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    Источник: «Известия»

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