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    «Зенит» продлил контракты с двумя 17-летними воспитанниками

    «Зенит» объявил о заключении новых соглашений с Алексеем Барановским и Данилой Козловым.

    Теперь контракты обоих 17-летних футболистов рассчитаны до 2026 года.

    «Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Алексея и Данилу с обновленными соглашениями и желает покорения новых спортивных вершин в составе сине-бело-голубых!» – говорится в пресс-релизе.

    • В январе Барановскому и Козлову исполнится 18 лет.
    • Они воспитанники «Газпром»-Академии и лучшие игроки 2005 года рождения.

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    Источник: сайт «Зенита»

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