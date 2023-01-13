«Зенит» продлил контракты с двумя 17-летними воспитанниками

«Зенит» объявил о заключении новых соглашений с Алексеем Барановским и Данилой Козловым.

Теперь контракты обоих 17-летних футболистов рассчитаны до 2026 года.

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Алексея и Данилу с обновленными соглашениями и желает покорения новых спортивных вершин в составе сине-бело-голубых!» – говорится в пресс-релизе.

В январе Барановскому и Козлову исполнится 18 лет.

Они воспитанники «Газпром»-Академии и лучшие игроки 2005 года рождения.

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