Агент Вагнера Лава хочет создать филиал ЦСКА в Рио-де-Жанейро, который будет поставлять бразильцев в Москву

Эвандро Феррейра, агент бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава, рассказал о планах создать филиал ЦСКА в Бразилии.
«Возвращение Вагнера в Россию? Он подписал контракт с клубом «Спорт Ресифе» ещe на один сезон, поэтому я не знаю, случится ли это когда-нибудь.
Но вы знаете, у нас с Вагнером есть общая идея сделать проект ЦСКА в Бразилии. Под проектом я подразумеваю создание клуба в Рио-де-Жанейро, который бы стал партнeром ЦСКА, развивал потенциал молодых футболистов, поставлял бразильских футболистов в Москву. Тем самым клуб сэкономил бы миллионы.
Я пока не обращался к руководителям «армейцев», но, думаю, наша идея может заинтересовать ЦСКА», – сказал Феррейра.
- Вагнер Лав брал Кубок УЕФА и РПЛ с ЦСКА.
- Бразильцу 38 лет.
- Он дважды брал Кубок Америки со сборной Бразилии.
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Источник: Metaratings