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    Агент Вагнера Лава хочет создать филиал ЦСКА в Рио-де-Жанейро, который будет поставлять бразильцев в Москву

    Эвандро Феррейра, агент бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава, рассказал о планах создать филиал ЦСКА в Бразилии.

    «Возвращение Вагнера в Россию? Он подписал контракт с клубом «Спорт Ресифе» ещe на один сезон, поэтому я не знаю, случится ли это когда-нибудь.

    Но вы знаете, у нас с Вагнером есть общая идея сделать проект ЦСКА в Бразилии. Под проектом я подразумеваю создание клуба в Рио-де-Жанейро, который бы стал партнeром ЦСКА, развивал потенциал молодых футболистов, поставлял бразильских футболистов в Москву. Тем самым клуб сэкономил бы миллионы.

    Я пока не обращался к руководителям «армейцев», но, думаю, наша идея может заинтересовать ЦСКА», – сказал Феррейра.

    • Вагнер Лав брал Кубок УЕФА и РПЛ с ЦСКА.
    • Бразильцу 38 лет.
    • Он дважды брал Кубок Америки со сборной Бразилии.

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    Источник: Metaratings

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