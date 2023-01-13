Агент Вагнера Лава хочет создать филиал ЦСКА в Рио-де-Жанейро, который будет поставлять бразильцев в Москву

Эвандро Феррейра, агент бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава, рассказал о планах создать филиал ЦСКА в Бразилии.

«Возвращение Вагнера в Россию? Он подписал контракт с клубом «Спорт Ресифе» ещe на один сезон, поэтому я не знаю, случится ли это когда-нибудь.

Но вы знаете, у нас с Вагнером есть общая идея сделать проект ЦСКА в Бразилии. Под проектом я подразумеваю создание клуба в Рио-де-Жанейро, который бы стал партнeром ЦСКА, развивал потенциал молодых футболистов, поставлял бразильских футболистов в Москву. Тем самым клуб сэкономил бы миллионы.

Я пока не обращался к руководителям «армейцев», но, думаю, наша идея может заинтересовать ЦСКА», – сказал Феррейра.

Вагнер Лав брал Кубок УЕФА и РПЛ с ЦСКА.

Бразильцу 38 лет.

Он дважды брал Кубок Америки со сборной Бразилии.

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