«Торпедо» назвало состав на второй тренировочный сбор в Турции

Пресс-служба «Торпедо» опубликовала список игроков, которые отправятся на второй тренировочный сбор в Турцию.
Первый сбор московской команды проходил с 6 по 11 января в Тамбове.
Вратари: Егор Бабурин, Александр Довбня, Виталий Ботнарь, Антон Порутчиков.
Защитники: Боян Роганович, Артем Самсонов, Егор Прошкин, Стефан Шапич, Юрий Журавлев, Олег Кожемякин, Евгений Шляков, Илья Кутепов, Иван Мишуков.
Полузащитники: Хожимат Эркинов, Марио Чурич, Александр Орехов, Равиль Нетфуллин, Александр Каймаков, Александр Рязанцев, Иван Енин, Игорь Савич, Илья Кухарчук, Алексей Усанов.
Нападающие: Игорь Лебеденко, Денис Лаптев, Максим Турищев, Давид Караев, Максим Данилин.
- «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 17 туров.
- Москвичи набрали 6 очков, отставание от спасительного 12-го места – 13 баллов.
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Источник: телеграм-канал «Торпедо»