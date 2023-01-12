«Торпедо» назвало состав на второй тренировочный сбор в Турции

Пресс-служба «Торпедо» опубликовала список игроков, которые отправятся на второй тренировочный сбор в Турцию.

Первый сбор московской команды проходил с 6 по 11 января в Тамбове.

Вратари: Егор Бабурин, Александр Довбня, Виталий Ботнарь, Антон Порутчиков.

Защитники: Боян Роганович, Артем Самсонов, Егор Прошкин, Стефан Шапич, Юрий Журавлев, Олег Кожемякин, Евгений Шляков, Илья Кутепов, Иван Мишуков.

Полузащитники: Хожимат Эркинов, Марио Чурич, Александр Орехов, Равиль Нетфуллин, Александр Каймаков, Александр Рязанцев, Иван Енин, Игорь Савич, Илья Кухарчук, Алексей Усанов.

Нападающие: Игорь Лебеденко, Денис Лаптев, Максим Турищев, Давид Караев, Максим Данилин.

«Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 17 туров.

Москвичи набрали 6 очков, отставание от спасительного 12-го места – 13 баллов.

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