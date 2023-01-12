Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Зарема: «Не слежу за рубриками «Зенита» после видео с Дзюбой и Азмуном»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву.

    Ранее функционер петербургского клуба назвал разочарованием года восторг игроков «Спартака» при просмотре в раздевалке драки с «Зенитом».

    «Если говорить конкретно о раздевалках, то не слежу за рубриками «Зенита» после видео с Дзюбой и Азмуном.

    В раздевалках «Спартака» был только «Ауф», – сказала Зарема.

    • Дзюба и Азмун имитировали гомосексуальный половой акт.
    • Это произошло после чемпионского матча «Зенита» в 2020 году.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Зарема ответила гендиректору «Зенита», который раскритиковал игроков «Спартака» 13
    Зарема отреагировала на то, что отступные за Сычевого для «Зенита» в пять раз меньше, чем для других клубов 16
    Зарема: «Спартак» зачат на народной любви, а «Зенит» – искусственно сделанный продукт» 85
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1170

      сутулая собака и лисы 2 минуты назад

      зарема умеет тролить.
      изящно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11084

      alp 12 минут назад

      врет зараза... на Зенит она эрегирует постоянно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2489

      fakeid 18 минут назад

      вроде уже взрослая баба, а визжит, как здешние тарасофские школьники

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11425

      R_a_i_n > fakeid 14 минут назад

      ты посмотри ка ты визжишь на всех Спартаковских ветках. Бабы отдыхают.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11