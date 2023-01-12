Зарема: «Не слежу за рубриками «Зенита» после видео с Дзюбой и Азмуном»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву.

Ранее функционер петербургского клуба назвал разочарованием года восторг игроков «Спартака» при просмотре в раздевалке драки с «Зенитом».

«Если говорить конкретно о раздевалках, то не слежу за рубриками «Зенита» после видео с Дзюбой и Азмуном.

В раздевалках «Спартака» был только «Ауф», – сказала Зарема.

Дзюба и Азмун имитировали гомосексуальный половой акт.

Это произошло после чемпионского матча «Зенита» в 2020 году.

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