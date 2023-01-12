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    Петржела – о Дзюбе: «Алчный и жадный человек, который охотится только за деньгами»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал нападающего Артема Дзюбу.

    «Для меня неудивительно, что Дзюба до сих пор не может найти команду — он алчный и жадный человек, который охотится только за деньгами. Для него это самое главное.

    Наверное, если бы Дзюба просто хотел играть, а не запрашивал огромную зарплату, он бы уже был в какой-то команде. Но ему не важен футбол, для Дзюбы самое главное — деньги», — сказал Петржела.

    • Дзюба без клуба с ноября.
    • Тогда он расторг контракт с турецким «Адана Демирспором».
    • На прошлой неделе стало известно, что Дзюба предложил себя клубам РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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