Петржела – о Дзюбе: «Алчный и жадный человек, который охотится только за деньгами»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал нападающего Артема Дзюбу.
«Для меня неудивительно, что Дзюба до сих пор не может найти команду — он алчный и жадный человек, который охотится только за деньгами. Для него это самое главное.
Наверное, если бы Дзюба просто хотел играть, а не запрашивал огромную зарплату, он бы уже был в какой-то команде. Но ему не важен футбол, для Дзюбы самое главное — деньги», — сказал Петржела.
- Дзюба без клуба с ноября.
- Тогда он расторг контракт с турецким «Адана Демирспором».
- На прошлой неделе стало известно, что Дзюба предложил себя клубам РПЛ.
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Источник: «РБ Спорт»