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    «Рубин» перестал быть частным клубом

    «Рубин» стал государственным клубом.

    «Образовано новое юридическое лицо – АНО «Рубин».

    Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан создана Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Рубин». Полномочия учредителя организации возложены на Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

    Кроме того возрожден попечительский совет. Состав попечительского совета будет объявлен дополнительно», – сообщает пресс-служба клуба.

    Президентом и главой попечительского совета «Рубина» назначен Марат Сафиуллин. С 2009 года он руководит управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.

    • Казанский клуб идет на 3-м месте в Первой лиге.
    • «Рубин» ищет нового главного тренера.

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    Источник: телеграм-канал «Рубина»

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