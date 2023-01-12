«Рубин» перестал быть частным клубом

«Рубин» стал государственным клубом.
«Образовано новое юридическое лицо – АНО «Рубин».
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан создана Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Рубин». Полномочия учредителя организации возложены на Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
Кроме того возрожден попечительский совет. Состав попечительского совета будет объявлен дополнительно», – сообщает пресс-служба клуба.
Президентом и главой попечительского совета «Рубина» назначен Марат Сафиуллин. С 2009 года он руководит управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.
- Казанский клуб идет на 3-м месте в Первой лиге.
- «Рубин» ищет нового главного тренера.
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Источник: телеграм-канал «Рубина»