«Рубин» перестал быть частным клубом

«Рубин» стал государственным клубом.

«Образовано новое юридическое лицо – АНО «Рубин».

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан создана Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Рубин». Полномочия учредителя организации возложены на Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Кроме того возрожден попечительский совет. Состав попечительского совета будет объявлен дополнительно», – сообщает пресс-служба клуба.

Президентом и главой попечительского совета «Рубина» назначен Марат Сафиуллин. С 2009 года он руководит управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.

Казанский клуб идет на 3-м месте в Первой лиге.

«Рубин» ищет нового главного тренера.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно