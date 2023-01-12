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    В «Локомотиве» прокомментировали информацию о запрете для игроков на общение со СМИ

    Глава пресс‑службы «Локомотива» Артем Загуменнов опроверг новость, что клуб запретил представителям команды разговаривать с журналистами.

    «У футбольного клуба «Локомотив» нет запрета на общение игроков и тренерского штаба с журналистами и любыми представителями СМИ.

    Наоборот, мы открыты для централизованного диалога, любых интервью, активностей со стороны ваших коллег в рамках уважительных взаимоотношений», – сказал Загуменнов.

    • «Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.
    • Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12742

      Алексей З 51 минуту назад

      Думаю запрета.
      Просто на глупые, бестактные и провакационные вопросы ребята не отвечают.
      Имеют право.

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