В «Локомотиве» прокомментировали информацию о запрете для игроков на общение со СМИ

Глава пресс‑службы «Локомотива» Артем Загуменнов опроверг новость, что клуб запретил представителям команды разговаривать с журналистами.
«У футбольного клуба «Локомотив» нет запрета на общение игроков и тренерского штаба с журналистами и любыми представителями СМИ.
Наоборот, мы открыты для централизованного диалога, любых интервью, активностей со стороны ваших коллег в рамках уважительных взаимоотношений», – сказал Загуменнов.
- «Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.
- Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).
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Источник: «Матч ТВ»