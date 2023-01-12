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    В «Локомотиве» отреагировали на слухи о финансовых проблемах клуба

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов объяснил трансферную стратегию московского клуба.

    – Сразу несколько источников пишут, что у «Локомотива» больше нет денег на покупки, и поэтому вы ищите вариант с арендой и последующим выкупом. Это так?

    – Нет, это неправда. Во‑первых, у нас все нормально с финансами. И, во‑вторых, в аренду игроков мы ищем только потому, что «длинный» трансфер в текущей обстановке будет слишком рискованным.

    Мы не хотим попасть в ситуацию, когда человек подписывает полноценный контракт, а потом в один прекрасный день собирает вещи и уезжает.

    • Этой зимой «Локо» усилился 3 футболистами.
    • Новичками команды стали вратарь Илья Лантратов, а также форварды Сергей Пиняев и Максим Глушенков.
    • Москвичи набрали 13 очков в 17 турах РПЛ и занимают 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5094

      PAREVG. 2 часа назад

      Правильно, и так надо всегда делать.
      На балансе мертвым грузом висят Керк, Мампаси, Митай и Раконьяц.

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