Петржела: «Аршавин хочет стать тренером, просто скрывает это. Хорошо знаю Шаву»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Андрей Аршавин хочет стать футболньым тренером.

— Аршавин может стать большим боссом. По-моему, он мог бы работать как тренер. Я вижу эту пару: Кержаков и Аршавин на скамейке «Зенита».

— Кажется, Аршавину интереснее быть менеджером высокого уровня, ближе к деньгам.

— Ну, знаете, денег он много заработал. Аршавин хочет стать тренером. Просто скрывает это. Он хитрый, но большой умница. Вопрос в том, что нужно получить лицензию. Сейчас у Аршавина нет команды. Если бы у него была команда в РПЛ, он бы ее прекрасно тренировал.

— Он недавно сказал в интервью, что хочет быть поближе к главному «Зениту».

— Я же вам говорю. Хорошо знаю Шаву. Он постоянно со мной дискутировал, когда я тренировал. Постоянно вел дискуссии, мы часто болтали о футболе. Сейчас у него просто не такая работа в «Зените».

— Говорят, звезды не могут работать тренерами, не всем это дано.

— Это неправда. Такой, как Аршавин, как раз может быть тренером. Это был суперфутболист. Звезда не только в России, но и в Европе! Он все знает, как и что. Играл в Англии. У Андрея есть амбиции тренера, уверен в этом. Он всегда хочет сделать так, чтобы «Зениту» было лучше.

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