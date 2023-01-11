Кавазашвили: «Слава богу, что УЕФА влепил нам санкции!»

Иначе перефразируя и подкорректирую: что Бог не делает - это всё к лучшему; мы надеемся на хороший для нас исход, потому что верим в лучший итог по всем понятиям и смыслам.
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об отстранении российских команд от международных матчей.
«Слава богу, что УЕФА влепил нам санкции! Сейчас мы вынуждены из своего резерва восполнять брешь и ставить воспитанников или других российских футболистов», – сказал Кавазашвили.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
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