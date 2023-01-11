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    Кавазашвили: «Слава богу, что УЕФА влепил нам санкции!»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об отстранении российских команд от международных матчей.

    «Слава богу, что УЕФА влепил нам санкции! Сейчас мы вынуждены из своего резерва восполнять брешь и ставить воспитанников или других российских футболистов», – сказал Кавазашвили.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +148

      eugen-han 55 минут назад

      Иначе перефразируя и подкорректирую: что Бог не делает - это всё к лучшему; мы надеемся на хороший для нас исход, потому что верим в лучший итог по всем понятиям и смыслам.

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      Рейтинг: +6117

      Давид59 1 час назад

      Так у этого "бога" есть имя,отчество и фамилия.

      0
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      Рейтинг: +1463

      elessar arnor 1 час назад

      му дак старый, о кач-ве воспитанников забыл упомянуть)

      0
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      Рейтинг: +17656

      paracetamol 2 часа назад

      УЕФУ надо внести в список недружественных организаций и обложить санкциями!

      4
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      Рейтинг: +17466

      ilichkadr > paracetamol 2 часа назад

      Ага. Ещё забрать членские взносы и впредь их не платить. Ну, чтобы однозначно, бесповоротно........ на всегда!

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      Рейтинг: +12740

      Алексей З > paracetamol 2 часа назад

      Начни с себя.
      Прекрати смотреть европейские чемпионаты.

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      Рейтинг: +17466

      ilichkadr 2 часа назад

      but the comment...........

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