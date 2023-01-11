Кавазашвили: «Слава богу, что УЕФА влепил нам санкции!»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об отстранении российских команд от международных матчей.

«Слава богу, что УЕФА влепил нам санкции! Сейчас мы вынуждены из своего резерва восполнять брешь и ставить воспитанников или других российских футболистов», – сказал Кавазашвили.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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