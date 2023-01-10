Аршавин: «Соболев подходит для команды из середины таблицы АПЛ»

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин считает, что нападающий Александр Соболев может заиграть в АПЛ.

– Из россиян даже не знаю, кто бы мог успешно попробовать себя в Европе. Ну, вот если брать Соболева. Все зависит от того, где он будет играть. Но пока даже не знаю, где бы он смог заиграть в Европе.

– Например, «Саутгемптон».

– Ну, а где у нас там идет «Саутгемптон»? На последнем месте в АПЛ. Но это ближе к концу. Соболев все-таки, я думаю, подходит для команды середины турнирной таблицы той же самой английской Премьер-лиги.

У Соболева в сезоне РПЛ 16 матчей, 7 голов, 6 ассистов.

«Спартак» в ближайшие дни пройдет медосмотр и отправится на сбор в ОАЭ.

Команда идет в РПЛ 2-й.

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