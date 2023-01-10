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    Аршавин: «Соболев подходит для команды из середины таблицы АПЛ»

    Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин считает, что нападающий Александр Соболев может заиграть в АПЛ.

    – Из россиян даже не знаю, кто бы мог успешно попробовать себя в Европе. Ну, вот если брать Соболева. Все зависит от того, где он будет играть. Но пока даже не знаю, где бы он смог заиграть в Европе.

    – Например, «Саутгемптон».

    – Ну, а где у нас там идет «Саутгемптон»? На последнем месте в АПЛ. Но это ближе к концу. Соболев все-таки, я думаю, подходит для команды середины турнирной таблицы той же самой английской Премьер-лиги.

    • У Соболева в сезоне РПЛ 16 матчей, 7 голов, 6 ассистов.
    • «Спартак» в ближайшие дни пройдет медосмотр и отправится на сбор в ОАЭ.
    • Команда идет в РПЛ 2-й.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.01.2023 23:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1122

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      вполне годится.
      но вопрос лишь в темпе игры, потянет?

      пробежать 3 км за тайм и подставить ногу, это не сложно.
      а вот пробегать 6 км как собака (не сутулая) и реализовать один единственный момент... это и требуется в апл.

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      Рейтинг: +23940

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      В том спектакле - что в последней игре - Соболев выглядел очень неплохо, с правой выдал несколько впечатляющих хуков, так что для топов АПЛ тоже годится. )

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