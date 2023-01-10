Аршавин: «Соболев подходит для команды из середины таблицы АПЛ»

вполне годится.
но вопрос лишь в темпе игры, потянет?
пробежать 3 км за тайм и подставить ногу, это не сложно.
а вот пробегать 6 км как собака (не сутулая) и реализовать один единственный момент... это и требуется в апл.
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин считает, что нападающий Александр Соболев может заиграть в АПЛ.
– Из россиян даже не знаю, кто бы мог успешно попробовать себя в Европе. Ну, вот если брать Соболева. Все зависит от того, где он будет играть. Но пока даже не знаю, где бы он смог заиграть в Европе.
– Например, «Саутгемптон».
– Ну, а где у нас там идет «Саутгемптон»? На последнем месте в АПЛ. Но это ближе к концу. Соболев все-таки, я думаю, подходит для команды середины турнирной таблицы той же самой английской Премьер-лиги.
- У Соболева в сезоне РПЛ 16 матчей, 7 голов, 6 ассистов.
- «Спартак» в ближайшие дни пройдет медосмотр и отправится на сбор в ОАЭ.
- Команда идет в РПЛ 2-й.
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