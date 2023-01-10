Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Погба вернулся к тренировкам с «Ювентусом». Он не играл с апреля

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба вернулся к тренировкам после травмы.

    29-летний француз 10 января тренировался в общей группе туринского клуба. Погба должен вернуться на поле в ближайшие недели.

    • 29-летний француз с апреля не участвует в официальных матчах.
    • Он пропустил ЧМ-2022.
    • В прошлое межсезонье он перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.
    • Сначала Погба травмировал мениск, а затем получил мышечное повреждение бедра.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Аллегри прокомментировал состояние здоровья Погба
    Роналду, Погба и Азар – в топ-10 разочарований 2022 года по версии Diario Sport
    Погба: «Дисциплина Роналду – это нечто»
    Источник: твиттер «Ювентуса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11