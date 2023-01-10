Погба вернулся к тренировкам с «Ювентусом». Он не играл с апреля

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба вернулся к тренировкам после травмы.
29-летний француз 10 января тренировался в общей группе туринского клуба. Погба должен вернуться на поле в ближайшие недели.
- 29-летний француз с апреля не участвует в официальных матчах.
- Он пропустил ЧМ-2022.
- В прошлое межсезонье он перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.
- Сначала Погба травмировал мениск, а затем получил мышечное повреждение бедра.
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Источник: твиттер «Ювентуса»