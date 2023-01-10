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  • Кавазашвили: «ФИФА и УЕФА – мафия! Россия создаст свою международную организацию»

Кавазашвили: «ФИФА и УЕФА – мафия! Россия создаст свою международную организацию»

10 января 2023, 20:59
19

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал решение CAS окончательно отклонить апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных турниров.

«ФИФА и УЕФА — мафия! Я об этом давно говорил. Расшифруйте эту аббревиатуру — получится очень нецензурно, из-за этой фразы меня вывели из членства в комиссии по этике. Я не буду говорить это слово сейчас, но это симбиоз букв, собранных в одну кучу.

Другие страны, которые хотят с нами дружить, но сейчас немного сомневаются, скоро перейдут на нашу сторону! И мы создадим свою международную организацию. Это будет большинство стран мира, они ждут момента, когда мы победим!» — заявил Кавазашвили.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Кавазашвили Анзор
Комментарии (19)
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Hoahin
1673373988
Да-да, держите карман шире. Создадим свою международную организацию с блек-джеком и курвами, ой, с Эритреей и зулусами.
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DOCTOR PENALTY
1673374378
Правильно! Давно пора создать свою мафию. )
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сутулая собака и лисы
1673374856
межпланетную.
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Stavr007
1673376175
ага, еще начнут делать свои самолеты, машины, коробки, телефоны, компы и тд
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Ziklop
1673376183
их с Орловым в одну комнату , пусть побеседуют! старость у некоторых освобождает голову.
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nemolod
1673377224
Не надо создавать никаких организаций,большинство стран-это стадо,за которое решают,а вот войти в Суперлигу клубам (хотя бы двум) - это был бы хороший плевок обнаглевшим футбольным конторам!
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mutabor0992
1673377645
Ну этот то куда?Мозг как у улитки,а туда же...Вон рЫал и ко хотели супер-лигу заделать.И где она???
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Garrincha58
1673382192
давно сюда не заходил и вот сегодня случайно посетил этот бредовый сайт с маразматическими высказываниями некоторых ранее уважаемых людей действительно как можно такой бред публиковать
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Дядя Серёжа
1673403907
Состав федерации: Россия, Белая Россия уже создана
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Nerlinger
1673411534
Васюки ?
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