Кавазашвили: «ФИФА и УЕФА – мафия! Россия создаст свою международную организацию»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал решение CAS окончательно отклонить апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных турниров.

«ФИФА и УЕФА — мафия! Я об этом давно говорил. Расшифруйте эту аббревиатуру — получится очень нецензурно, из-за этой фразы меня вывели из членства в комиссии по этике. Я не буду говорить это слово сейчас, но это симбиоз букв, собранных в одну кучу.

Другие страны, которые хотят с нами дружить, но сейчас немного сомневаются, скоро перейдут на нашу сторону! И мы создадим свою международную организацию. Это будет большинство стран мира, они ждут момента, когда мы победим!» — заявил Кавазашвили.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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