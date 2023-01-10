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    Кавазашвили: «ФИФА и УЕФА – мафия! Россия создаст свою международную организацию»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал решение CAS окончательно отклонить апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных турниров.

    «ФИФА и УЕФА — мафия! Я об этом давно говорил. Расшифруйте эту аббревиатуру — получится очень нецензурно, из-за этой фразы меня вывели из членства в комиссии по этике. Я не буду говорить это слово сейчас, но это симбиоз букв, собранных в одну кучу.

    Другие страны, которые хотят с нами дружить, но сейчас немного сомневаются, скоро перейдут на нашу сторону! И мы создадим свою международную организацию. Это будет большинство стран мира, они ждут момента, когда мы победим!» — заявил Кавазашвили.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:59
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +17351

      Garrincha58 9 минут назад

      давно сюда не заходил и вот сегодня случайно посетил этот бредовый сайт с маразматическими высказываниями некоторых ранее уважаемых людей действительно как можно такой бред публиковать

      0
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      Рейтинг: +12734

      Алексей З 1 час назад

      Это уже КЛИНИКА.

      3
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      Рейтинг: +4170

      mutabor0992 1 час назад

      Ну этот то куда?Мозг как у улитки,а туда же...Вон рЫал и ко хотели супер-лигу заделать.И где она???

      1
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      ...
      Рейтинг: +11402

      R_a_i_n > mutabor0992 1 час назад

      Это вопрос времени. Идея жива у них, думаю Супер лига не за горами!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4170

      mutabor0992 > R_a_i_n 43 минуты назад

      Все вопрос времени...Английские клубы не играли в еврокубках 5 лет.Это много или мало?Вопрос философский.

      0
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      Рейтинг: +3363

      Ziklop 1 час назад

      их с Орловым в одну комнату , пусть побеседуют! старость у некоторых освобождает голову.

      2
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      Рейтинг: +455

      Stavr007 1 час назад

      ага, еще начнут делать свои самолеты, машины, коробки, телефоны, компы и тд

      0
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      Рейтинг: +3363

      Ziklop > Stavr007 1 час назад

      мультфильм покажут что уже скоро начнут делать всё.

      0
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      Рейтинг: +1407

      balam 1 час назад

      надо их захватить и освободить

      0
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      Рейтинг: +860

      г.Онега 2 часа назад

      пойдут договариваться с пересом о создание супер лиги)) чтобы 4-5 команд допустили с рпл )) шутка,пускай 6-9 стран согласятьсям выйти с уефа(типа Сербия,Казахстан,Белоруссия ,Венгрия, Армения,Азербаджан )даже 7 не набрал я, и что дальше?какие места занимают в рейтинге уефа страны написанные выше?

      0
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      Рейтинг: +1118

      сутулая собака и лисы 2 часа назад

      межпланетную.

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      Рейтинг: +23940

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Правильно! Давно пора создать свою мафию. )

      5
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      ...
      Рейтинг: +802

      dragoon000320 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      оглянись она уже 23 года как создана и здравствует(

      2
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      Рейтинг: +23940

      DOCTOR PENALTY > dragoon000320 1 час назад

      Не знал..., как хоть называется-то?

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      Рейтинг: +802

      dragoon000320 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      слышал что нибудь о Едре?

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      Рейтинг: +23940

      DOCTOR PENALTY > dragoon000320 13 минут назад

      Это-то понятно, но он говорит про международную организацию. Насколько догадываюсь, типа условной ФИФА в рамках БРИКС, например. Ты уж его сильно-то не драконь. )

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      Рейтинг: +1346

      Hoahin 2 часа назад

      Да-да, держите карман шире. Создадим свою международную организацию с блек-джеком и курвами, ой, с Эритреей и зулусами.

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