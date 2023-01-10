CAS: «ФИФА и УЕФА пришлось отстранить Россию из-за обстоятельств, за которые клубы и игроки лично не несут ответственности»

Спортивный арбитражный суд (CAS) представил мотивировочную часть решения об отклонении апелляции РФС на отстранение российских команд от международных соревнований.

«К сожалению, УЕФА и ФИФА пришлось принять решение, за которое РФС, российские клубы и игроки сами не несут ответственности, но которые имели и, вероятно, будут иметь неблагоприятные последствия», – говорится в заключении CAS.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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