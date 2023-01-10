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    CAS: «ФИФА и УЕФА пришлось отстранить Россию из-за обстоятельств, за которые клубы и игроки лично не несут ответственности»

    Спортивный арбитражный суд (CAS) представил мотивировочную часть решения об отклонении апелляции РФС на отстранение российских команд от международных соревнований.

    «К сожалению, УЕФА и ФИФА пришлось принять решение, за которое РФС, российские клубы и игроки сами не несут ответственности, но которые имели и, вероятно, будут иметь неблагоприятные последствия», – говорится в заключении CAS.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: сайт CAS

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +115

      Однажды 32 минуты назад

      пришлось принять решение, за которое РФС, российские клубы и игроки сами не несут ответственности,---------
      Понятно.Все вопросы к пукину.

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      Рейтинг: +454

      Таврида 33 минуты назад

      То есть УЕФА, ФИФА и CAS прямо признали, что приняли антиспортивные, политические решения. Это все что нужно знать о т.н. "международном праве". Когда заокеанским кукловодам надо, то все эти фифы и вады подотрутся любыми своими законами и правилами.

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      Рейтинг: +1106

      сутулая собака и лисы > Таврида 17 минут назад

      что сша кукловоды, что россия те же кукловоды.
      разница только в длине ниток.

      вон решила украина выйти из зоны влияния россии... и страну цинично разорвали.

      так что тут нет доброй стороны.
      обе злые и лицемерные.

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