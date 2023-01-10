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    Глушаков попрощался с «Химками»

    Полузащитник Денис Глушаков опубликовал пост, посвященный уходу из «Химок».

    «Пришло время двигаться вперед, покидаю «Химки» с теплыми чувствами.

    Это было отличное время: бились и достойно играли с любыми соперниками, заняли рекордное место в истории клуба в Премьер-лиге.

    67 матчей, 15 голов и 5 ассистов – доволен и личной статистикой.

    Благодарю руководство и сотрудников клуба, партнеров по команде и всех болельщиков за это время и желаю вам большой удачи и побед.

    Впереди новый этап, спасибо всем, кто нас поддерживал. Снимаю перед вами шляпу!» – написал 35-летний футболист в своем телеграм-канале.

    • Глушаков выступал за «Химки» с 2020 года.
    • Он не собирается завершать карьеру.
    • По словам хавбека, с ним уже связывались 2 клуба.

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    Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1826

      alefreddy 1 час назад

      старый конь борозды не портит

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