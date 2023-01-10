Глушаков попрощался с «Химками»

Полузащитник Денис Глушаков опубликовал пост, посвященный уходу из «Химок».

«Пришло время двигаться вперед, покидаю «Химки» с теплыми чувствами.

Это было отличное время: бились и достойно играли с любыми соперниками, заняли рекордное место в истории клуба в Премьер-лиге.

67 матчей, 15 голов и 5 ассистов – доволен и личной статистикой.

Благодарю руководство и сотрудников клуба, партнеров по команде и всех болельщиков за это время и желаю вам большой удачи и побед.

Впереди новый этап, спасибо всем, кто нас поддерживал. Снимаю перед вами шляпу!» – написал 35-летний футболист в своем телеграм-канале.

Глушаков выступал за «Химки» с 2020 года.

Он не собирается завершать карьеру.

По словам хавбека, с ним уже связывались 2 клуба.

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