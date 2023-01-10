Глушаков попрощался с «Химками»

Полузащитник Денис Глушаков опубликовал пост, посвященный уходу из «Химок».
«Пришло время двигаться вперед, покидаю «Химки» с теплыми чувствами.
Это было отличное время: бились и достойно играли с любыми соперниками, заняли рекордное место в истории клуба в Премьер-лиге.
67 матчей, 15 голов и 5 ассистов – доволен и личной статистикой.
Благодарю руководство и сотрудников клуба, партнеров по команде и всех болельщиков за это время и желаю вам большой удачи и побед.
Впереди новый этап, спасибо всем, кто нас поддерживал. Снимаю перед вами шляпу!» – написал 35-летний футболист в своем телеграм-канале.
- Глушаков выступал за «Химки» с 2020 года.
- Он не собирается завершать карьеру.
- По словам хавбека, с ним уже связывались 2 клуба.
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Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова