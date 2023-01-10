Захарян озвучил свою позицию по поводу возможного ухода РФС в Азию

озвучил свою позицию----
Позиция --Я в это не вникаю. Не мое дело,....
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своем отношении к тому, что российский футбол может перейти из Европы в Азию.
– Что думаешь о возможном переходе из УЕФА в Азию?
– Я в это не вникаю. Не мое дело, как решать. Наверное. Лучше играть.
– Но многие боялись, что если переход состоится, мы уйдем от еврокубков, ЛЧ.
– Ну там есть азиатская ЛЧ.
– По призовым это совсем другое.
– Понимаю, да.
– Ну ты все равно в «Челси» уйдешь?
– У меня будет Лига чемпионов (смеется). Если серьезно, то я не знаю. Не разбираюсь в этом и не лезу туда.
Поэтому не буду комментировать про Азию, ФИФА и УЕФА.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию