Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Захарян озвучил свою позицию по поводу возможного ухода РФС в Азию

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своем отношении к тому, что российский футбол может перейти из Европы в Азию.

    – Что думаешь о возможном переходе из УЕФА в Азию?

    – Я в это не вникаю. Не мое дело, как решать. Наверное. Лучше играть.

    – Но многие боялись, что если переход состоится, мы уйдем от еврокубков, ЛЧ.

    – Ну там есть азиатская ЛЧ.

    – По призовым это совсем другое.

    – Понимаю, да.

    – Ну ты все равно в «Челси» уйдешь?

    – У меня будет Лига чемпионов (смеется). Если серьезно, то я не знаю. Не разбираюсь в этом и не лезу туда.

    Поэтому не буду комментировать про Азию, ФИФА и УЕФА.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Мы с ним все обговорили – он слева, я в центре». Захарян пошутил о переходе Фелиша в «Челси» 1
    «Душа болит. Футбол для меня закончился». Захарян – о Роналду в «Аль-Насре»
    Захарян: «Я устал от разговоров про «Челси»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:49
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +115

      Однажды 36 минут назад

      озвучил свою позицию----
      Позиция --Я в это не вникаю. Не мое дело,....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11