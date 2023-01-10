Захарян озвучил свою позицию по поводу возможного ухода РФС в Азию

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своем отношении к тому, что российский футбол может перейти из Европы в Азию.

– Что думаешь о возможном переходе из УЕФА в Азию?

– Я в это не вникаю. Не мое дело, как решать. Наверное. Лучше играть.

– Но многие боялись, что если переход состоится, мы уйдем от еврокубков, ЛЧ.

– Ну там есть азиатская ЛЧ.

– По призовым это совсем другое.

– Понимаю, да.

– Ну ты все равно в «Челси» уйдешь?

– У меня будет Лига чемпионов (смеется). Если серьезно, то я не знаю. Не разбираюсь в этом и не лезу туда.

Поэтому не буду комментировать про Азию, ФИФА и УЕФА.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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