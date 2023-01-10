«Душа болит. Футбол для меня закончился». Захарян – о Роналду в «Аль-Насре»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о результате сборной Португалии на ЧМ-2022 и переходе Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

– Вы говорили, что болели за Роналду на чемпионате мира. Не болит душа?

– Болит. Сейчас он в «Аль-Наср» перешел, футбол для меня закончился (смеется).

Было обидно, тренер не угадал с составом. Потом за Аргентину болел.

Португалия вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала от Марокко.

Роналду в обоих матчах плей-офф выходил только на замену во 2-м тайме.

После турнира нападающий заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года и стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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