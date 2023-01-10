В «Баварии» сомневаются, что Нойер вернется на прежний уровень. Его перелом оказался серьезнее, чем сообщалось

Стали известны новые подробности о травме вратаря «Баварии» Мануэля Нойера.
Мюнхенский клуб сообщал, что 36-летний футболист сломал правую лодыжку, однако, возможно, у него более серьезный диагноз.
Есть информация, что Нойер получил открытый перелом большеберцовой и малоберцовой костей. На восстановление от такой травмы требуется больше времени, чем после обычного перелома.
В связи с этим в «Баварии» сомневаются, что голкипер вернется на прежний уровень. Кроме того, неизвестно, когда именно он вернется в строй.
- Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах.
- Из-за перелома он выбыл до конца сезона-2022/23.
- Контракт игрока с «Баварией» рассчитан до июня 2024 года.
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Источник: Bayern & Germany