В «Баварии» сомневаются, что Нойер вернется на прежний уровень. Его перелом оказался серьезнее, чем сообщалось

Стали известны новые подробности о травме вратаря «Баварии» Мануэля Нойера.

Мюнхенский клуб сообщал, что 36-летний футболист сломал правую лодыжку, однако, возможно, у него более серьезный диагноз.

Есть информация, что Нойер получил открытый перелом большеберцовой и малоберцовой костей. На восстановление от такой травмы требуется больше времени, чем после обычного перелома.

В связи с этим в «Баварии» сомневаются, что голкипер вернется на прежний уровень. Кроме того, неизвестно, когда именно он вернется в строй.

Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах.

Из-за перелома он выбыл до конца сезона-2022/23.

Контракт игрока с «Баварией» рассчитан до июня 2024 года.

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