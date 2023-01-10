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    В «Баварии» сомневаются, что Нойер вернется на прежний уровень. Его перелом оказался серьезнее, чем сообщалось

    Стали известны новые подробности о травме вратаря «Баварии» Мануэля Нойера.

    Мюнхенский клуб сообщал, что 36-летний футболист сломал правую лодыжку, однако, возможно, у него более серьезный диагноз.

    Есть информация, что Нойер получил открытый перелом большеберцовой и малоберцовой костей. На восстановление от такой травмы требуется больше времени, чем после обычного перелома.

    В связи с этим в «Баварии» сомневаются, что голкипер вернется на прежний уровень. Кроме того, неизвестно, когда именно он вернется в строй.

    • Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах.
    • Из-за перелома он выбыл до конца сезона-2022/23.
    • Контракт игрока с «Баварией» рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: Bayern & Germany

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    Сегодня, 15:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2675

      BlackMurder 19 минут назад

      Он после того , как выиграл ЧМ 2014, потом получил перелом, он очень не стабилен,да он выиграл все , но пора бы его заменить, Нюбеля надо назад с аренды

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      Рейтинг: +14122

      Skull_Boy 42 минуты назад

      Скажу больше Нойер умер уже как 4 года

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