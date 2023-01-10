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    В РФС назвали сроки формирования группы по взаимодействию с УЕФА

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, когда будет определен состав группы по взаимодействию с УЕФА.

    • Цель рабочей группы – возвращение российских команд к участию в официальных турнирах.
    • Исполком РФС в конце декабря решил приостановить обсуждение идеи перехода в АФК.
    • Сборная России и клубы РПЛ отстранены от международных соревнований с февраля.

    «УЕФА помогает сформировать рабочую группу. Мы дали предложения по кандидатурам от РФС.

    Общение с Международной федерацией футбола и Международным олимпийским комитетом было, на этой неделе должны определиться с составом.

    Из-за праздников общение по большому счету началось только вчера, до этого оно было в режиме телефонных переговоров и личных контактов, сейчас идет ежедневное формальное общение, процесс сложный.

    РФС – не частная корпорация, которая принимает решения за закрытыми дверьми в интересах группы акционеров. РФС отстаивает интересы всего футбольного сообщества во всем его многообразии.

    Мы как Российский футбольный союз счастливы быть членами УЕФА, все свои обязанности исполняем. Собственно, и УЕФА свои обязанности, кроме самой важной – участия в соревнованиях – выполняет.

    Мы хотим играть, чтобы мы не только варились в собственном соку, и наши коллеги из УЕФА должны понимать эту потребность.

    При этом мы достигаем договоренности о каких-то первых шагах. Наша задача – все формализовать и привести УЕФА к созданию дорожной карты, нам надо понимать, как вернуться», – сказал Митрофанов.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +954

      Чехов на Садовой 1 минуту назад

      Началось! Сформируют группу жульпетов из своих, будут таскаться по европам, переговариваться впустую, давать интерьвью и пресухи ниочём, создавать видимость бурной деятельности. В общем - пилить бабло. Разлюли малина!

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