В РФС назвали сроки формирования группы по взаимодействию с УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, когда будет определен состав группы по взаимодействию с УЕФА.

Цель рабочей группы – возвращение российских команд к участию в официальных турнирах.

Исполком РФС в конце декабря решил приостановить обсуждение идеи перехода в АФК.

Сборная России и клубы РПЛ отстранены от международных соревнований с февраля.

«УЕФА помогает сформировать рабочую группу. Мы дали предложения по кандидатурам от РФС.

Общение с Международной федерацией футбола и Международным олимпийским комитетом было, на этой неделе должны определиться с составом.

Из-за праздников общение по большому счету началось только вчера, до этого оно было в режиме телефонных переговоров и личных контактов, сейчас идет ежедневное формальное общение, процесс сложный.

РФС – не частная корпорация, которая принимает решения за закрытыми дверьми в интересах группы акционеров. РФС отстаивает интересы всего футбольного сообщества во всем его многообразии.

Мы как Российский футбольный союз счастливы быть членами УЕФА, все свои обязанности исполняем. Собственно, и УЕФА свои обязанности, кроме самой важной – участия в соревнованиях – выполняет.

Мы хотим играть, чтобы мы не только варились в собственном соку, и наши коллеги из УЕФА должны понимать эту потребность.

При этом мы достигаем договоренности о каких-то первых шагах. Наша задача – все формализовать и привести УЕФА к созданию дорожной карты, нам надо понимать, как вернуться», – сказал Митрофанов.

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