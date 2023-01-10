В РФС сообщили о получении 8 миллионов от УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что УЕФА выплатил российской стороне 8 миллионов долларов по одной из финансовых программ.

– Была информация, что РФС внес членский взнос УЕФА накануне Исполкома. Так ли это?

– Членский взнос РФС оплачивает каждый год. Во взаимоотношениях РФС с УЕФА И ФИФА мы являемся благоприобретателями.

Это не легкая атлетика, где участие в международной ассоциации стоит десятки тысяч в иностранной валюте. У нас это стоит 250 швейцарских франков.

– Тем не менее, это выглядит так, что РФС платит взнос – а потом думает о возможном переходе в Азию.

– Если бы мы даже приняли решение о выходе, то полгода гарантировано являлись членами УЕФА.

Процедура финансовой сверки, наверное, подтвердила бы нам, что 125 франков нам надо вернуть. Смешно, но тем не менее.

При этом от УЕФА мы только что получили 8 миллионов долларов по одной из финансовых программ. Мы их получили.

Это большие деньги, но это не та сумма, из-за которой РФС задался бы вопросом что для нас лучше: спорт или деньги. Конечно, спорт. Мы бы вернули их не задумываясь.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

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Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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