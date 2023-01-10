Аршавин: «Точно не пойду в «Спартак». Надеюсь, там работают адекватные люди, и меня не позовут»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что не будет работать в «Спартаке».

– Планируете оставаться работать в «Зените»?

– Я хочу работать в «Зените», пока всем доволен.

– Допускаете, что когда-то будете работать в «Спартаке»?

– Думаю, первым, кого повесят болельщики «Спартака», будет человек, который позовет меня в этот клуб. Надеюсь, там работают адекватные люди и меня не позовут в эту команду. А если найдется неадекватный – я ему адекватно отвечу, что в «Спартак» работать точно не пойду.

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