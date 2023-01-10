Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Аршавин: «Точно не пойду в «Спартак». Надеюсь, там работают адекватные люди, и меня не позовут»

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что не будет работать в «Спартаке».

    – Планируете оставаться работать в «Зените»?

    – Я хочу работать в «Зените», пока всем доволен.

    – Допускаете, что когда-то будете работать в «Спартаке»?

    – Думаю, первым, кого повесят болельщики «Спартака», будет человек, который позовет меня в этот клуб. Надеюсь, там работают адекватные люди и меня не позовут в эту команду. А если найдется неадекватный – я ему адекватно отвечу, что в «Спартак» работать точно не пойду.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Аршавин – о Каррере: «Не знаю, кому он еще нужен, кроме «Спартака» 2
    Аршавин назвал единственное условие, при котором Россию вернут в международные турниры 3
    Аршавин оценил перспективы Дзюбы вернуться в РПЛ
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:21
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16635

      NewLife 1 минуту назад

      "Надеюсь, там работают адекватные люди и меня не позовут в эту команду." Здравая мысль.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11