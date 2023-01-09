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  • Орлов рассказал, в чем советские футболисты были лучше российских

Орлов рассказал, в чем советские футболисты были лучше российских

9 января 2023, 11:56
3

Журналист и комментатор Геннадий Орлов отметил падение уровня физической подготовки российских футболистов по сравнению с советскими.

«Перед Новым годом я брал интервью у Юрия Семина. Помимо итогов первой части РПЛ и чемпионата мира, мы с ним обсудили очень важный вопрос.

Мы, советские футболисты, отличались от соперников тем, что бегали больше всех. У нас была самая высокая физическая выносливость.

Юрий Палыч согласен с тем, что мы потеряли это качество, потому что в тренировочном процессе не занимаемся выносливостью.

Мы пошли на скоростные отрезки, особенно когда в середине 90-х приехали легионеры. И во что это все превратилось? В том, что наши футболисты сейчас не держат темп 90 минут.

Мы не можем так бегать, как бегает Саудовская Аравия, Корея или Япония. Японцы и корейцы подтянули свою выносливость и всех перебегали на этом чемпионате мира.

От советских методик не надо отказываться. Другое дело – не надо их брать за основу. Их нужно объединять с современными методами. Тренерам нужно сделать крен на выносливость игроков.

Но у нас слабые тренеры – нужны новые. Показатель тренерской работы – рост индивидуального мастерства футболистов. Большинство действующих наших тренеров недостаточно над собой работают.

А Семин вот, к примеру, постоянно старается летать на чемпионы мира и Лигу чемпионов. Он себя держит в форме. Он понял, что нужно всегда быть в курсе, все видеть своими глазами», – сказал Орлов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (3)
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Дядя Серёжа
1673256455
Футболисты были лучше, бабы моложе, перья твёрже...
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