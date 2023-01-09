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    Орлов рассказал, в чем советские футболисты были лучше российских

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов отметил падение уровня физической подготовки российских футболистов по сравнению с советскими.

    «Перед Новым годом я брал интервью у Юрия Семина. Помимо итогов первой части РПЛ и чемпионата мира, мы с ним обсудили очень важный вопрос.

    Мы, советские футболисты, отличались от соперников тем, что бегали больше всех. У нас была самая высокая физическая выносливость.

    Юрий Палыч согласен с тем, что мы потеряли это качество, потому что в тренировочном процессе не занимаемся выносливостью.

    Мы пошли на скоростные отрезки, особенно когда в середине 90-х приехали легионеры. И во что это все превратилось? В том, что наши футболисты сейчас не держат темп 90 минут.

    Мы не можем так бегать, как бегает Саудовская Аравия, Корея или Япония. Японцы и корейцы подтянули свою выносливость и всех перебегали на этом чемпионате мира.

    От советских методик не надо отказываться. Другое дело – не надо их брать за основу. Их нужно объединять с современными методами. Тренерам нужно сделать крен на выносливость игроков.

    Но у нас слабые тренеры – нужны новые. Показатель тренерской работы – рост индивидуального мастерства футболистов. Большинство действующих наших тренеров недостаточно над собой работают.

    А Семин вот, к примеру, постоянно старается летать на чемпионы мира и Лигу чемпионов. Он себя держит в форме. Он понял, что нужно всегда быть в курсе, все видеть своими глазами», – сказал Орлов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +839

      Suvorov51 2 часа назад

      Мы, советские футболисты- Гена Флюгер не смеши лохматку- она и так смешная, Вы Гена-Флюгер, прокладка ПРОМКВАСОВСКАЯ и будете пердеть, что Вам ПРОМКВАС скажет, тоже мне футболер нашелся

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      Рейтинг: +538

      Азбука > Suvorov51 30 минут назад

      Из вики: Генна́дий Серге́евич Орло́в (род. 2 марта 1945, Харьков, Украинская ССР, СССР) — советский и российский спортивный журналист, в прошлом — футболист, нападающий. Мастер спорта СССР. Больше известен как спортивный телекомментатор. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Лауреат премии «ТЭФИ» 2008 года
      =Больше о ГСО можешь прочесть там сам.=
      Так что и советский футболист, мастер спорта СССР. А кто ты?

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      Рейтинг: +839

      Suvorov51 > Азбука 10 минут назад

      Ну ао его способностях футболера я наслышан- это Пеле, но только белый, а комментатор он нулевой хвалит только помойку, ну голова и голос ПРОМКВАСА, а вы видимо помните как он играл и был чемпионом СССР и России, я его, не помню, да и понятно, что он не далекий, хотя бы по высказываниям о защитнике помойки, которого отправил в Ахмат, но для вас он кумир

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      Рейтинг: +82

      То ли ещё будет > Suvorov51 6 минут назад

      Как комментатор, он был неплохой. Был бы ещё лучше, если б так откровенно не симпатизировал Зениту во время репортажей.

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      Рейтинг: +538

      Азбука > Suvorov51 3 минуты назад

      Для меня Орлов тот, кем он есть. Мужику скоро 77 лет и за ним не слабый жизненный путь. Поскольку ты уклонился от ответа, то предположу, что поставить себя рядом с ГСО не можешь. Оскорблять можешь, но это не говорит в твою пользу.

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      Рейтинг: +5323

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Футболисты были лучше, бабы моложе, перья твёрже...

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