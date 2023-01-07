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    Семин ответил, сколько голов должен забить Миранчук, чтобы назвать его сезон в «Торино» выдающимся

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, чего ждет от полузащитника «Торино» Алексея Миранчука во второй части сезона.

    «У Миранчука волшебная левая нога. Если забьет больше десяти мячей за сезон, то это будет выдающийся результат.

    Но самое главное – успехи команды. Не стоит забывать, что Алексей играет в первую очередь за «Торино», а то вы все время о личных достижениях говорите.

    В футболе на первом месте всегда команда. Эгоистов никто не любит», – заявил Семин.

    • «Торино» арендовал россиянина у «Аталанты» в августе 2022 года.
    • Миранчук забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5595

      AtticusFinch 1 час назад

      Семин специалист по Торино))

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