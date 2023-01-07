Хиддинк объяснил, почему не следит за российским футболом

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, почему не смотрит матчи российских команд.

«Слежу ли я за российским футболом? Нет. После начала СВО его нигде не показывают.

Пока это все продолжается, нигде нет возможности посмотреть российский футбол», – заявил Хиддинк.

Голландец возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.

При нем команда стала бронзовым призером Евро-2008.

В сентябре 2021-го Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры.

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