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    Хиддинк объяснил, почему не следит за российским футболом

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, почему не смотрит матчи российских команд.

    «Слежу ли я за российским футболом? Нет. После начала СВО его нигде не показывают.

    Пока это все продолжается, нигде нет возможности посмотреть российский футбол», – заявил Хиддинк.

    • Голландец возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.
    • При нем команда стала бронзовым призером Евро-2008.
    • В сентябре 2021-го Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +700

      111ax 27 минут назад

      да его и в России не смотрят

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      Рейтинг: +12683

      Алексей З 46 минут назад

      Да нафиг ему сдался российский футбол.
      Не обольщайтесь , Россия для него была лишь местом работы , где неплохо платили, только и всего.

      0
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      Рейтинг: +96

      lisal > Алексей З 33 минуты назад

      Да но он не плохо сделал свою работу!

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      Рейтинг: +12683

      Алексей З > lisal 23 минуты назад

      Ну как посмотреть.
      Спасибо хорватам , а то не было бы "брызг шампанского". На чм-10 не попали.

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      Рейтинг: +23905

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Не горюй Гус Иваныч... Прорвёмся.

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