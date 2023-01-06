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  • Петржела: «Дзюба предлагает себя клубам РПЛ? Ему должно быть стыдно»

Петржела: «Дзюба предлагает себя клубам РПЛ? Ему должно быть стыдно»

6 января 2023, 23:18
7

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем экс-игрока сборной России Артема Дзюбы.

«Понятия не имею, заиграет ли Дзюба в «Пари НН» — я не знаю, в какой он сейчас форме. Но что-то мне подсказывает, что Артем уже не сможет играть на прежнем уровне и из этого ничего не выйдет. Думаю, этому клубу лучше дать шанс какому-то молодому игроку.

Говорят, что Дзюба сам предлагает себя клубам РПЛ? Если это так, то ему должно быть стыдно. Это не по-мужски и совсем непрофессионально», — сказал Петржела.

  • 34-летний Дзюба – свободный агент с ноября.
  • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
  • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Чехия. Фортуна Лига Дзюба Артем Петржела Властимил
Комментарии (7)
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Plyash
1673037745
Мудлон,захлебнись ты уже в своей гей-чехии,достал.
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jek718875
1673070138
Да кто-нибудь уже утихомирит этого старикана
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nemolod
1673076598
Есть хорошая поговорка СТЫДНО-У КОГО ВИДНО! А стыдно должно быть вам,чехам,которые перед всеми прогнулись, за натовскую пайку подвываете!
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sv1969
1673077903
Ппц! Я не топлю за Зенит , но этот дядя достал уже своими высерами!
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sochi-2013
1673086107
Еще один супер-пупер решил напомнть о себе, за счет популярности Дзюбы. Вдруг куда пригласят младшим помошником третьего заместителя.
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sined1951
1673093272
Как этот гад уже надоел. Я терпеливый к людям человек, но этот уже достал.
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Каратель помойников
1673096099
почему стыдно? проститутки предлагают себя на трассе и им не стыдно.чем хуже матёрый ананист?
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