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    Петржела: «Дзюба предлагает себя клубам РПЛ? Ему должно быть стыдно»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем экс-игрока сборной России Артема Дзюбы.

    «Понятия не имею, заиграет ли Дзюба в «Пари НН» — я не знаю, в какой он сейчас форме. Но что-то мне подсказывает, что Артем уже не сможет играть на прежнем уровне и из этого ничего не выйдет. Думаю, этому клубу лучше дать шанс какому-то молодому игроку.

    Говорят, что Дзюба сам предлагает себя клубам РПЛ? Если это так, то ему должно быть стыдно. Это не по-мужски и совсем непрофессионально», — сказал Петржела.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент с ноября.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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