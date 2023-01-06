Петржела: «Дзюба предлагает себя клубам РПЛ? Ему должно быть стыдно»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем экс-игрока сборной России Артема Дзюбы.

«Понятия не имею, заиграет ли Дзюба в «Пари НН» — я не знаю, в какой он сейчас форме. Но что-то мне подсказывает, что Артем уже не сможет играть на прежнем уровне и из этого ничего не выйдет. Думаю, этому клубу лучше дать шанс какому-то молодому игроку.

Говорят, что Дзюба сам предлагает себя клубам РПЛ? Если это так, то ему должно быть стыдно. Это не по-мужски и совсем непрофессионально», — сказал Петржела.

34-летний Дзюба – свободный агент с ноября.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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