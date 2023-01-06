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    Колосков выступил против переименования «Лужников» в честь Пеле

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об инициативе главы ФИФА Джанни Инфантино.

    • Швейцарский функционер предложил переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира.

    «Я бы отнесся отрицательно, если бы «Лужники» переименовали в честь Пеле. Этот футболист не из СССР и не из России. Пеле – герой Бразилии, самый известный футболист в мире. Абсолютно неуместно переименовывать стадион «Лужники» в честь Пеле.

    Я бы поступил по-другому. Пеле играл в «Лужниках», а там есть аллея славы, где стоят бронзовые фигуры Старостина, Яшина, Стрельцова. Вот там бы поставить бронзовую статую Пеле было бы очень уместно. Таким образом, мы отдадим должное гениальному футболисту, тем более есть историческая привязка к «Лужникам», — сказал Колосков.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1135

      Andrew01 1 час назад

      Есть еще мозг в мозговицах)))

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      Рейтинг: +12652

      Алексей З 2 часа назад

      Да не надо голову себе забивать всякой ерундой.
      Желания Инфантино - это его проблемы.

      0
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      Рейтинг: +14240

      playsh 2 часа назад

      Молодец,Колосок,мозги ещё работают.Мне бы,например,не хотелось,что бы хоккейные площадки в какой-то Канаде,Норвегии и т.д.,назвали в честь Харламова,Фетисова или Третьяка.Это наши парни,и только наши.А вот Аллея Славы пожалуйста - наши ребята,кстати,уже в Канаде присутствуют.

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