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  • Романцев: «Марадона, Месси, Роналду – гении. Они имеют право вести себя не как все»

Романцев: «Марадона, Месси, Роналду – гении. Они имеют право вести себя не как все»

6 января 2023, 00:21
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Экс-тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о величии Диего Марадоны, Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Я считаю, что такие люди, как Марадона, с которым мне довелось играть и как тренеру, и как игроку, как Месси, как Роналду, имеют право вести себя не как все.

Не надо сразу вешать на них собак, говорить, что Роналду такой, сякой. Да, он необычный, все гении необычные. Тот же Месси. И к ним надо более снисходительно относиться.

Когда-то «Спартак» играл с «Наполи» – против Марадоны в Неаполе. Мне сказали, что судьи будут лояльно к нему относиться, то есть любое прикосновение к Марадоне будет свистеться, и в чемпионате Италии делается так же.

Я сказал: «Конечно, это не наше достояние. Это достояние всего мирового футбола. И, конечно, его надо беречь».

Так же как и Месси, и Роналду. Я отношусь к этому с пониманием», – заявил Романцев.

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Источник: Первый канал
Месси Лионель Роналду Криштиану Романцев Олег Марадона Диего
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1672959131
Не согласен я с Вами, Олег Иваныч, посмотрите как ведёт себя гном, даже взглянуть в его сторону нельзя. Противно становится, нахер нужен такой футбол. А "золотых мячей" ему надавали, просто плеваться хочется.
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