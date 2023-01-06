Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Романцев: «Марадона, Месси, Роналду – гении. Они имеют право вести себя не как все»

    Экс-тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о величии Диего Марадоны, Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    «Я считаю, что такие люди, как Марадона, с которым мне довелось играть и как тренеру, и как игроку, как Месси, как Роналду, имеют право вести себя не как все.

    Не надо сразу вешать на них собак, говорить, что Роналду такой, сякой. Да, он необычный, все гении необычные. Тот же Месси. И к ним надо более снисходительно относиться.

    Когда-то «Спартак» играл с «Наполи» – против Марадоны в Неаполе. Мне сказали, что судьи будут лояльно к нему относиться, то есть любое прикосновение к Марадоне будет свистеться, и в чемпионате Италии делается так же.

    Я сказал: «Конечно, это не наше достояние. Это достояние всего мирового футбола. И, конечно, его надо беречь».

    Так же как и Месси, и Роналду. Я отношусь к этому с пониманием», – заявил Романцев.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Не вижу ни одного аргумента». Романцев против ухода РФС в Азию 2
    Романцев: «Россия не попала на ЧМ-2022 в угоду гнилым политикам. Всю мерзость перечеркнул роскошный финал» 23
    Романцев: «На могиле Старостина прошу у него прощения» 1
    Источник: Первый канал

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:21
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11